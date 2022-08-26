Босс Alpine упрекнул Пиастри в недостаточной честности

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На следующей неделе Совет по разрешению контрактных споров должен дать ответ, какая из команд сможет заручиться услугами Оскара Пиастри в 2023 году – Alpine или McLaren.

Прошлогодний чемпион Формулы 2 должен был провести нынешний сезон на «скамейке запасных» в Энстоуне, а после неожиданного перехода Фернандо Алонсо в Aston Martin команда даже объявила о контракте с ним – но оказалось, что сам Оскар связывает свое будущее с McLaren.

Комментируя ситуацию с австралийцем в эфире Sky Sports F1, глава Alpine Отмар Сафнауэр едва ли не впервые с момента приглашения Пиастри в Энстоун позволил себе отойти от позитива.

«Он – многообещающий молодой спортсмен, – сказал менеджер. – Пока у него нет опыта выступлений в Ф1. И я бы хотел, чтобы Оскар был более честен.

Он поставил подпись на листе бумаги в прошлом ноябре – и мы со своей стороны сделали все, чтобы как можно лучше подготовить его к Ф1.

Он же должен был на протяжении трех ближайших лет выступать или за нас, или за ту команду, где мы найдем ему место. Я лишь хочу пожелать Оскару, чтобы он помнил о том, что подписал в ноябре – и какие обязательства на себя взял».

Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

На вопрос о том, кого Alpine рассматривает на случай, если потеряет Пиастри, Сафнауэр ответил: «Думаю, нам будет правильно дождаться решения Совета в понедельник. А уж потом, возможно, придет время всерьез взяться за переговоры».

Однако глава команды не стал скрывать, что уже рассматривает возможность возвращения в Энстоун ранее уволенного из McLaren Даниэля Риккардо, который выступал за Renault – предшественницу Alpine – в 2020-м.

«Команда очень высоко отзывается о Даниэля, – сказал Отмар, который перешел в Alpine только этой зимой. – Пока мы еще не перешли к конкретному обсуждению, но все, кого я спрашивал в инженерной бригаде, очень высоко ценят его пилотские навыки и умение мотивировать».

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