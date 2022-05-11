Босс Alpine раскритиковал судей Ф1 за штраф Алонсо

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Фернандо Алонсо финишировал в американской гонке восьмым, но сразу же потерял одну позицию, так как по ходу дистанции ему присудили 5-секундный штраф за столкновение с Пьером Гасли.

Это не повлияло на общий результат команды Alpine, так как Фернандо пропустил лишь своего напарника Эстебана Окона.

Однако затем судьи назначили Алонсо второе наказание – еще пять секунд за срезку 14-го поворота на 53-м круге и «получение долговременного преимущества».

В том эпизоде двукратный чемпион мира, выехав за пределы трассы, не отыграл позиций, однако увеличил свой отрыв от Мика Шумахера, лишив гонщика Haas возможности использовать DRS.

В среду в социальных сетях появилось заявление генерального директора компании Alpine Лорана Росси, который раскритиковал второй штраф, из-за которого Алонсо вместо девятого места оказался в итоговом протоколе 11-м.

«Наказание Фернандо после гонки за выезд с трассы очень огорчает, так как из-за него мы потеряли заслуженный двойной финиш в десятке, – заявил Росси. – Принять такое очень сложно, так как Фернандо сразу сбросил скорость и на том же круге вернул все отыгранное время.

Кроме того, нам даже не дали возможности высказать свою точку зрения и все объяснить до назначения штрафа. Будь у нас такой шанс, мы уверены, Фернандо сохранил бы девятое место».

По правилам Ф1, санкции в отношении гонщиков, предусматривающие штрафные секунды, выносятся без обсуждения сторон и без права на последующую апелляцию.

Босс Alpine добавил: «На следующей неделе мы отправимся в Испанию, где намерены провести уик-энд более гладко и более честно, чтобы продемонстрировать свою реальную силу».

Перед этапом в Барселоне французская команда занимает шестую строчку в Кубке конструкторов, уступая пять очков Alfa Romeo.