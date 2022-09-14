Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren

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После того, как Фернандо Алонсо объявил об уходе из Alpine, команда поспешила объявить, что заменит его своим юниором, чемпионом Формулы 2 Оскаром Пиастри. Однако сам Пиастри тут же опроверг данное сообщение, а вскоре выяснилось, что он договорился о выступлении за McLaren.

По версии Пиастри, его контракт с McLaren был подписан еще в начале июля, и в Alpine об этом знали. Но глава французской марки Лоран Росси теперь утверждает, что это не так, и что в его команде были уверены, что места для Пиастри в McLaren нет.

«В апреле мы договорились о том, что Оскар сможет выступать за Williams, – пояснил Росси. – В ответ, менеджеры Пиастри сказали, что у них есть возможность устроить его в McLaren. Именно возможность, а не твердая договоренность. И когда, кажется, 6 июля мы увидели сообщение, что Риккардо остается с Mclaren на 2023 год, мы решили, что места для Пиастри там нет.

Считая так, мы приняли решение сделать Оскара нашим основным пилотом в 2023 году. Глава команды Отмар Сафнауэр сказал ему об этом, после чего мы сделали объявление. Мы не знали о его контракте с McLaren, он нам о нем не говорил.

Я до сих пор считаю, что Williams – это отличный щанс набраться опыта не будучи под сильным давлением. Посмотрите, как там расцвет таланта Джорджа Расселла. Но я понимаю, что Пиастри хотел получить место в команде с большими перспективами в чемпионате. Мы всегда обещали ему, что рано или поздно он перейдет в Alpine. И когда сказали ему, что место свободно, мы не могли предположить, что у него есть предложение лучше».

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