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Формула 1 Новости

Босс Alpine отказал Алонсо в особом подходе

Автор:
Соавтор:
Льюис Дункан

Как объяснил Давиде Бривио, он взаимодействует с лидером команды Ф1 точно так же, как до этого работал с гонщиками Suzuki в MotoGP

Босс Alpine отказал Алонсо в особом подходе

Бривио с 2013 по 2020 годы возглавлял команду Suzuki в мотоциклетном чемпионате мира. Он привел ее к титулам – в минувшем сезоне команда впервые за 20 лет стала сильнейшей, а ее гонщик Хоан Мир победил в личном зачете премьер-класса.

В январе команда Alpine Формулы 1 объявила, что именно Бривио станет ее новым руководителем. Одновременно в состав коллектива вернулся Фернандо Алонсо, до того два года не выступавший в Больших Призах.

Бривио не впервой работать с суперзвездами – еще до Suzuki он на протяжении десяти лет входил в менеджмент Валентино Росси. Однако у Алонсо есть репутация человека с очень сложным характером.

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Несмотря на это, Давиде рассказал, что подходит к работе с Фернандо точно так же, как с молодыми гонщиками Suzuki в MotoGP Миром и Алексом Ринсом. 

«Если сравнивать, то в случае с Фернандо нет практически никаких отличий, – отметил Бривио в интервью Motorsport.com. – У такого человека как я, который не является инженером и не фокусируется на проблемах с настройками, отношения со всеми гонщиками должны выстраиваться похожим образом. 

Моя роль в том, чтобы внимательно слушать пилота и делать так, чтобы он получил наилучшие возможности для самореализации. Ты должен видеть, доволен гонщик или нет. Что ему нравится, а что – нет.

Мы же говорим о спортсменах, и с этой точки зрения между ними практически нет разницы. Неважно, мотоциклом он управляет или автомобилем». 

Гонщики Suzuki после ухода Бривио смогли добыть всего один подиум в трех Гран При 2021 года. Сейчас Мир и Ринс идут в общем зачете только пятым и седьмым. 

Сезон MotoGP продолжится 1-2 мая. Квалификации и гонки из Хереса во всех классах чемпионата покажут в прямом эфире видеоплатформа и телеканал «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Фернандо Алонсо , Давиде Бривио
Команды Alpine
Автор Ориоль Пучдемон

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