Босс Alpine объяснил, почему Гасли лучше Пиастри

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Минувшим летом стало понятно, что Alpine не сможет удержать Оскара Пиастри. Использовав неаккуратность команды при оформлении документов, молодой талант заключил контракт с McLaren, на сторону которой позже встала и Комиссия FIA по разрешению контрактных споров.

В качестве замены Alpine выбрала Пьера Гасли и смогла договориться с AlphaTauri о досрочном разрыве контракта гонщика, чтобы тот смог стать напарником Эстебана Окона.

На этой неделе Пьер провел первый день в команде из Энстоуна на тестах в Абу-Даби. По словам главы команды Отмара Сафнауэра, в лице Гасли Alpine получила более ценный актив, чем Пиастри.

«Мы полагали, что Оскар связан с нами контрактом, – рассказал он Motorsport.com. – Но контрактная комиссия решила иначе, и нам пришлось принять эту позицию. Знаете, такова жизнь Для того и нужны все эти суды, чтобы разбирать спорные ситуации.

Посмотрим, что у нас получится в будущем сезоне. Я доволен нашей парой пилотов. Эстебан и Пьер – это даже лучше, чем у нас было бы в случае победы в суде.

Гасли более опытен, но по-прежнему молод. Время покажет, но я думаю, что он быстрее [Пиастри]».

Пьер Гасли, Alpine Фото: Alpine

На вопрос о том, как можно сравнить пару Окон-Гасли и дуэтом Alpine двух последних лет года Окон-Алонсо, глава команды заметил: «Это хороший вопрос.

В этом году у нас были отличные пилоты, Фернандо потрясающе справлялся с работой и был невероятно быстр.

Не знаю, когда он вздохнет и скажет: "Пора уходить". Правда не знаю, сложно судить о таких вещах.

Я доволен нашими гонщиками. А о том, какая пара лучше – спросите меня через год, и я обязательно отвечу».