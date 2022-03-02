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Формула 1 Новости

Босс Alpine назвал условия поставок моторов Андретти

По словам Лорана Росси, его компания открыта к диалогу с американцами и в случае запроса готова снабжать их своими двигателями

Босс Alpine назвал условия поставок моторов Андретти
Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
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Не сумев прошлой осенью выкупить Sauber, Майкл Андретти подал в FIA заявку на дебют в Формуле 1 своими силами с 2024 года. Пока федерация не дала своего ответа, но уже стало известно, что новый проект рассчитывает использовать силовые установки Renault.

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Сейчас французы растеряли всех клиентов и ставят свои моторы лишь на машины заводской команды, недавно переименованной в Alpine. Глава одноименного бренда Лоран Росси подтвердил, что будет открыт сотрудничеству с Andretti, но такие вещи важно согласовывать загодя.

«Мы всегда рады появлению в чемпионате новых команд, – приводит слова француза издание Racer. – Это позитивно и для спорта, и для всех нас. Так что давайте посмотрим, что из этого выйдет. 

Если они выйдут с нами на связь, мы готовы будем помочь – при условии, что сами будет располагать необходимой для этого структурой. Прямо сейчас у нас такой нет».

Он добавил: «Я нацелен на работу нашей команды и рост ее результатов. Прошлый сезон вышел неплохим, но не выдающимся. И моя работа именно в этом. 

Чтобы начать поставки [клиенту], мы должны быть уверены в том, что достаточно сильны для этого. Нельзя допустить, чтобы подобная работа отбирала ресурсы у нашей собственной команды.  

Если придется идти на какие-то жертвы, это нас не устроит».

Все остальные производители моторов в Ф1 работают с несколькими командами: Mercedes – с четырьмя, Ferrari – с тремя, а Red Bull (экс-Honda) – с двумя. Последним клиентом Renault оставалась McLaren, которая использовала французские моторы до конца 2020 года.

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