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Пиастри с первой попытки выиграл титул в Формуле 2 в минувшем сезоне, однако оказался без гоночной программы на 2022 год. В команде Alpine, которая поддерживает австралийца, уже были заполнены обе вакансии, потому Оскар стал ее резервным гонщиком.

Он подчеркивал, что готов «посидеть на лавке» – но только один сезон, а уже в 2023-м рассчитывает вернуться за руль.

Так как в самой Alpine все шло к тому, что Эстебан Окон и Фернандо Алонсо продолжат выступать и в новом году, про Пиастри в паддоке ходили самые разнообразные слухи. Общее мнение склонялось к тому, что австралиец и его менеджер Марк Уэббер попробуют договориться о выступлении Оскара на условиях аренды. В качестве главных вариантов упоминались Williams и McLaren.

Однако все эти теоретические построения оказались перечеркнуты после объявления о переходе Алонсо в Aston Martin.

«Я не в курсе каких-либо предварительных договоренностей, которые могут быть у него с McLaren, – рассказал глава Alpine Отмар Сафнауэр на пресс-конференции для избранных СМИб отвечая на вопрос Motorsport.com о будущем Пиастри. – Конечно, я слышал сплетни из паддока. Но что мне известно точно – его связывают с нами контрактные обязательства. Как и нас с ним. И мы выполняли их весь год.

Эти обязательства рассчитаны до конца 2023 года и частично на 2024-й. Они касаются тех возможностей, которые могут появиться.

Мы взяли его на этот сезон резервным пилотом и обязались предоставить значительное время за рулем. Программа подготовки к новому сезону включала тестовую дистанцию в 5000 километров, она уже выполнена значительно больше, чем наполовину. На машине прошлого года, но это несущественно.

Также его работа включает пятничные тренировки Гран При, занятия на симуляторе. Обязательства затрагивают обе стороны. Он выполняет свою часть, мы – свою.

У нас есть юридический контракт с ним на 2023-й и опцион на 2024-й. Потому не знаю, что они там планируют с McLaren. Давайте я скажу, что не интересуюсь этим».

На вопрос, что будет, если Пиастри или его менеджмент не захотят продолжать сотрудничество с Alpine, босс команды ответил: «Оскар и его люди вправе рассматривать любые варианты».

Он добавил: «Его менеджер [Уэббер] сейчас в Австралии, общение с ним затруднено из-за разницы во времени. Я пытаюсь связаться с Марком, написал ему несколько сообщений и электронных писем. Но ответы будут позже.

Оскар – наш кандидат номер один. Именно этим мы намерены заниматься».

Журналисты продолжили общение, задав вопрос о возможности выступления молодого гонщика за Williams на условиях аренды. Глава Alpine пояснил: «Я не готов раскрывать условия контракта, но решение здесь за командой, а не за пилотом.

Безусловно, каждый гонщик стремится получить как можно более быструю машину. И если выбирать между лидером средней группы пелотона и командой, которая далеко не на столь сильных позициях, то ты, конечно, предпочтешь вариант с наилучшими возможностями. Это тоже нужно принимать во внимание.

Но если выбор идет между выступлениями в Ф1 и еще одним сезоном без гонок – понятно, что лучше».

Он продолжил: «Сейчас, когда Фернандо предпочел уйти в Aston, мы не видим для Оскара возможности выступать где-то еще – скажем, в Williams, – вместо того, чтобы гоняться за сильнейшую команду середины пелотона.

Все это произошло очень быстро. Нам надо сесть и оценить, какой состав пилотов нам нужен. Впрочем, я бы сказал, что выбор тут не очень широк.

Сложностей тут быть не должно. Если каждый будет выполнять обязательства своего контракта, подписанного всего несколько месяцев назад, то мы сможем быстро продвинуться вперед».

Он признался, что в Энстоуне вложили в Пиастри слишком много сил и ресурсов, чтобы просто так расставаться с молодым гонщиком.

«Это очень значительные инвестиции, – объяснил американский менеджер. – Причем инвестиции не только финансовые, но еще и эмоциональные. Мы подготовили его к успешной карьере в Ф1.

Далеко не каждая команда вкладывает так много в свою молодежь, но мы решили как следует поддержать его. И это было сделано с явным прицелом на его услуги в будущем. Мы не стали бы делать этого, чтобы подготовить его для наших конкурентов».