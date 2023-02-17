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Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Лоран Росси подтвердил, что стороны достигли предварительного согласия об условиях сотрудничества

Александр Кабановский
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Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
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На прошедшей поздно вечером в четверг лондонской презентации Alpine репортеры спросили генерального директора французского бренда Лорана Росси, как продвигается история с поставкой силовых установок команде Майкла Андретти.

Год назад, когда американец анонсировал планы дебютировать в Ф1, в концерне Renault подтвердили готовность помогать его проекту.   

За прошедшее время из теоретической вся эта ситуация перешла в практическую плоскость: FIA объявила конкурс для желающих присоединиться к чемпионату. 

К удивлению собравшихся, Росси дал вполне четкий и предметный ответ. «Мы договорились, что если они получат лицензию на выступления, то мы будем поставлять им моторы, – цитирует француза Reuters. – Так что теперь дело за ними.

Если они докажут Ф1, что обладают всем необходимым, и получат одобрение своей заявки – это будет значить, что их проект представляет интерес для всего спорта и выступающих там команд. 

Если у них все получится, мы будем рады. Если же нет – значит, что-то не совпало».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine

Лоран Росси, генеральный директор Alpine

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сейчас у компании Renault не осталось в Ф1 ни одного клиента. Но Росси объяснил, что французы не считают это проблемой.

«Здорово, когда кто-то еще выступает на твоих моторах, но это не обязательное условие, – объяснил он. – Если есть вторая команда, это позволяет вам получать больше данных.

Но это и дополнительная нагрузка, так как всю работу придется четко выстраивать. У нас не было такой необходимости на протяжении двух последних лет».

Все остальные производители Ф1 имеют как минимум одного клиента. Моторы Mercedes используют четыре команды. 

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