Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Лоран Росси подтвердил, что стороны достигли предварительного согласия об условиях сотрудничества
На прошедшей поздно вечером в четверг лондонской презентации Alpine репортеры спросили генерального директора французского бренда Лорана Росси, как продвигается история с поставкой силовых установок команде Майкла Андретти.
Год назад, когда американец анонсировал планы дебютировать в Ф1, в концерне Renault подтвердили готовность помогать его проекту.
За прошедшее время из теоретической вся эта ситуация перешла в практическую плоскость: FIA объявила конкурс для желающих присоединиться к чемпионату.
К удивлению собравшихся, Росси дал вполне четкий и предметный ответ. «Мы договорились, что если они получат лицензию на выступления, то мы будем поставлять им моторы, – цитирует француза Reuters. – Так что теперь дело за ними.
Если они докажут Ф1, что обладают всем необходимым, и получат одобрение своей заявки – это будет значить, что их проект представляет интерес для всего спорта и выступающих там команд.
Если у них все получится, мы будем рады. Если же нет – значит, что-то не совпало».
Лоран Росси, генеральный директор Alpine
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сейчас у компании Renault не осталось в Ф1 ни одного клиента. Но Росси объяснил, что французы не считают это проблемой.
«Здорово, когда кто-то еще выступает на твоих моторах, но это не обязательное условие, – объяснил он. – Если есть вторая команда, это позволяет вам получать больше данных.
Но это и дополнительная нагрузка, так как всю работу придется четко выстраивать. У нас не было такой необходимости на протяжении двух последних лет».
Все остальные производители Ф1 имеют как минимум одного клиента. Моторы Mercedes используют четыре команды.
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