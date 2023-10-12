Босс Alpine: Договоренности о поставках Andretti F1 моторов Renault утратили силу

Когда Andretti и Cadillac озвучили совместные планы выступать в Формуле 1 в первые дни 2023 года, сразу возник вопрос о поставщике моторов для этого амбициозного проекта. Было понятно, что концерн GM не сможет производить их самостоятельно, потому американцам придется договорится с кем-то из существующих производителей.

Вскоре Марио Андретти проговорился, что это Renault F1, у которой в пелотоне не осталось ни одного клиента. Чуть позже, в конце апреля, представители французской компании подтвердили эти планы. При этом речь шла о более масштабном сотрудничестве, которое предусматривало и поставки некоторых других узлов.

На прошлой неделе FIA объявила, что Andretti успешно справилась с тендером и получила разрешение присоединиться к Ф1. И именно в тот момент, когда американцев ждут непростые переговоры с Liberty и существующими командами о коммерческих условиях дебюта, представители Renault заявили, что время действия их предложения для Андретти истекло.

В интервью Motorsport.com временный руководитель Alpine F1 и глава спортивных программ одноименного бренда Бруно Фамен поделился деталями этой истории.

«У нас был с Andretti предварительный контракт, – сказал он. – Но срок его действия истек, так как они должны были подтвердить свой дебют в Ф1 до определенной даты.

Это значит, что прямо сейчас, если мы захотим как-то взаимодействовать с Andretti, переговоры придется в полном объеме начинать с нуля. В настоящий момент у нас нет вообще никаких обязательств перед ними».

Майкл Андретти, владелец Andretti Global Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Фамен добавил, что срок предварительного контракта истек уже несколько месяцев назад, и после этого между сторонами не было никаких новых переговоров – и даже планов возобновить диалог.

«Всем известна нынешняя ситуация, – сказал француз. – Нам сейчас нужно прежде переговорить с Ф1, а уж потом возвращаться к Andretti».

При этом глава Alpine F1 также отметил, что Renault потенциально не против сотрудничества, а саму идея использования двигателей из Вири-Шатийона под брендом Cadillac в его концерне не считают проблемой.

«Мы всё в тех же условиях. У нас были предварительные договоренности, [в случае возобновления отношений] мы ожидаем выполнения тех же обязательств, но сами не меняли требований», – объяснил он.

В то же время, новые переговоры, если таковые начнутся, должны будут учитывать, что подготовить моторы к 2025 году, когда ожидается дебют Andretti в Ф1, сейчас будет уже сложнее, чем восемь месяцев назад.

«Я говорю не только об их команде, – сказал Фамен. – Мы обговариваем любые вопросы о поставках деталей сильно загодя. Разумеется, многое зависит от ситуации, но что-то мы в силах сделать, а что-то – уже нет.

Но пока говорить об этом нет смысла. Для начала нужно хотя бы просто начать общение».

Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

При этом в Alpine подчеркнули, что не прочь поставлять моторы Andretti – если те смогут договориться о коммерческих условиях своего дебюта.

«У нас нет никаких возражений против 11-й команды, если ее появление принесет пользу нашему бизнесу и всей Формуле 1, – объяснил Бруно Фамен. – Решение за промоутерами [из Liberty], они оценивают реальную ценность, которую может принести 11-я команда. Если в ее дебюте будет смысл, мы только рады.

Чего мы не хотим, так это того, чтобы 11-я команда лишь пользовалась активами чемпионата. Если так, мы, конечно, против».