Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли

Учитывая, что контракт Эстебана Окона с Alpine истекает в конце нынешнего года, в паддоке ходили слухи о переговорах французской команды с Пьером Гасли. Однако, босс Alpine Лоран Росси заверил, что пока даже не рассматривает кандидатуру гонщика AlphaTauri.

«Мы не ищем никаких пилотов на следующий год, – заверил Росси. – Потому что сейчас рассматриваем Эстебана. Фернандо остается с нами, так что мы хотим продолжить движение этого года. Пьер, конечно, отличный пилот, но сейчас его в нашем списке нет».

Сегодня также появились слухи, что Alpine уже предложила новый контракт Окону. Но Росси напрямую их не подтвердил: «Мы об этом задумываемся. Эстебан делает все, чтобы мы хотели оставить его в команде. Сейчас мы ведем обсуждения с его агентом».