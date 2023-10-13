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Босс AlphaTauri раскрыл стратегию развития, избранную владельцами команды

По словам гендиректора Петера Байера, акционеры решили взять курс на еще более тесное техническое сотрудничество с Red Bull

Автор:
Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04

В отличие от Red Bull, которая идет в нынешнем сезоне от победы к победе, для «младшей» команды того же концерна, AlphaTauri, чемпионат-2023 складывается несравненно сложнее. Нехватка скорости привела к тому, что в 17 Гран При ее пилоты заработали всего пять очков – это меньше, чем у любого из конкурентов по Ф1. 

Вдобавок, Ник де Врис не оправдал ожиданий и летом был отправлен с отставку, а заменивший его Даниэль Риккардо успел провести всего две гонки до того, как попал в аварию в Зандфорте и выбыл из строя с переломом.  

Тем временем совладельцы AlphaTauri приняли стратегическое решение о том, каким путем будут выходить из нынешнего кризиса. О нем рассказал генеральный директор команды Петер Байер, который сейчас фактически руководит работой в Фаэнце.  

«Дискуссии о будущем складываются продуктивно, – отметил он. – К сожалению, я пока не могу раскрыть наше новое название, время еще не пришло, зато готов рассказать об избранной стратегию.

Мы решили стать ближе к Red Bull». 

Сейчас AlphaTauri получает из Милтон-Кинса силовые установки и еще некоторые элементы машины, но значительную часть конструкторских работ проводит своими силами. 

Петер Байер, генеральный директор Scuderia AlphaTauri

Петер Байер, генеральный директор Scuderia AlphaTauri

Фото: Red Bull Content Pool

Также Байер отметил Франца Тоста, который руководил командой с момента ее создания нынешнем виде в 2006 году, а после завершения сезона-2023 отправится на пенсию, сдав полномочия Лорану Мекису из Ferrari

«Франц – потрясающий руководитель и наставник, – сказал генеральный директор. – Его огромный опыт позволяет в любой ситуации помочь советом и оказать поддержку. 

Мы проводим с ним много времени. Так много, что однажды я даже сказал: "Надеюсь, Франц, я тебя не раздражаю". Он ответил: "Нет-нет. Я просто хочу, чтобы вы с командой добились успеха, а потому спешу поделиться всем, что знаю".

На самом деле, Франц – настоящий гений, если говорить о работе с молодыми пилотами. Он понимает вопросы их физического и психологического состояния, потому регулярно рассказывает мне, что им необходимо для поддержания формы. 

Очень важно правильно поддерживать молодежь, особенно когда пилоты только переходят в Ф1 из Формулы 2 

Здесь необходимы физическая и психологическая подготовка, а также упражнения на симуляторе».

Ожидается, что уже на ближайшем Гран При США за руль машины AlphaTauri вернется Даниэль Риккардо, восстановившийся после перелома кисти, тогда как заменявший его в последние недели Лиам Лоусон отправится в Японию для финального сражения за звание чемпиона местной Суперформулы. 

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