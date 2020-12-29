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Формула 1 / Новость

Босс AlphaTauri объяснил, почему не все гонщики раскрылись в Red Bull

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Босс AlphaTauri объяснил, почему не все гонщики раскрылись в Red Bull
Автор:
, Ответственный редактор

По словам Франца Тоста, выступления за топ-команду имеют свою специфику, к которой надо готовиться

В сезоне 2021 года за Red Bull Racing будет выступать Серхио Перес – даже имея собственную молодежную программу, «Быки» так и не смогли подготовить достойного напарника Максу Ферстаппену.

С этой задачей не справился в 2019-м Пьер Гасли, а уже в нынешнем сезоне похожим образом провалился и Алекс Элбон. Ранее закрепиться в главной команде не получилось у Даниила Квята.

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Франц Тост, который уже полтора десятилетия бессменно руководит «младшей» командой Toro Rosso/AlphaTauri, объяснил, почему далеко не все гонщики, с которыми он работал, сумели проявить себя в Red Bull.

«У нас нет волшебного зелья, – сказал австриец в интервью Motorsport-magazin.com. – Если посмотреть на Макса Ферстаппена, Даниэля Риккардо или Себастьяна Феттеля, то они добились в Red Bull успеха. Но порой смена команды проходит не так, как можно было ожидать.

Когда Феттель перешел в Ferrari [перед сезоном-2016], Квяту пришлось выступать за Red Bull после всего одного года [в Toro Rosso]. Я же продолжаю настаивать, что гонщику требуется как минимум три года в AlphaTauri, чтобы потом выжить в Red Bull».

Он добавил: «Red Bull выступает на совершенно другом уровне.  Они сражаются за победы в гонках и титулы. Потому гонщику нужен опыт, чтобы иметь возможность вести борьбу среди лидеров. 

Гасли пришлось привыкать к этому на ходу, когда он сменил команду после ухода Риккардо. А когда у вас не все компоненты собраны воедино, одного таланта порой может оказаться недостаточно. Если психологически ты силен не на все 100 процентов, то есть риск, что преуспеть не выйдет». 

Тост отметил, что не испытывает жалости к тем из гонщиков своей команды, кто не смог использовать свой шанс.

«Формула 1 – спорт высшего уровня, – объяснил Франц. – Здесь ты или выживаешь, или умираешь. И ты не должен страдать, если какое-то время дела идут неважно. Не стоит рассчитывать, что все и всегда будет складываться наилучшим для тебя образом. Так не бывает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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