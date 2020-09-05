Босс AlphaTauri о квалификации: Обе машины могут быть в семерке лучших

Если судить по результатам, пятница в Монце стала лучшим тренировочным днем для AlphaTauri в текущем сезоне. По итогам обеих сессий Даниил Квят и Пьер Гасли оказывались в протоколе в числе семерых лучших пилотов – даже при том, что россиянин вечером признал, что не смог откатать попытки на мягких шинах чисто.

По словам Франца Тоста, команда добилась ощутимого прогресса в последние недели, и теперь он рассчитывает увидеть повторение показанных в тренировках результатов и в квалификации.

«Если мы сможем все собрать воедино, обе наши машины должны быть в числе первых семи лучших, – сказал он, отвечая на вопрос о собственных ожиданиях перед квалификацией Гран При Италии. – Я должен сказать, мы добились прогресса. Мы уже были конкурентоспособны в Спа. Увы, тогда машина безопасности выехала на трассу слишком рано. В противном случае Пьер мог финишировать на пятой-шестой позиции.

Тем не менее, машина быстра, и мы можем еще раз доказать это здесь. Я надеюсь, на квалификации мы можем быть в той же форме, которую показали в первой и второй тренировках. А самое главное – затем не провалиться и в воскресенье».

В Монце вступает в силу запрет на использование квалификационных режимов мотора. Тост считает, что хоть это и может сделать борьбу в средней группе еще более плотной, серьезно на расстановку сил изменения в правилах не повлияют.

«На нас это никак не повлияет, потому что у нас не было никакого особенного квалификационного режима, – сказал Тост. – При этом мы всегда были сильны в гонке. Так что для нас изменений нет.

Я ожидаю, что Mercedes все равно будет очень и очень сильна. Потому что у них есть и остается огромное преимущество по мотору. Но насколько именно медленнее они станут – посмотрим в квалификации».