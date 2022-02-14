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Формула 1 / Презентация AlphaTauri Новости

Босс AlphaTauri: Эффект от лимита бюджетов по-настоящему проявит себя в 2023-м

Франц Тост рассказал, когда Формула 1 почувствует влияние тех ограничений, что начали действовать еще с 2021 года

Босс AlphaTauri: Эффект от лимита бюджетов по-настоящему проявит себя в 2023-м
Адам Купер
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В первом сезоне базовая сумма расходов для команд составила 145 миллионов долларов, а с этого года сократится до $140 млн. Одновременно стали еще жестче ограничения на исследования и доработки.  

По мнению Франца Тоста, топ-команды успели провести значительную часть исследований к сезону-2022 еще до вступления лимитов в силу, потому пока эффект от новых финансовых правил еще не столь ощутим. Но так продлится недолго. 

«Думаю, ограничение бюджетов непременно скажется, – объяснил австриец. – Во-первых, в этом году планка снизилась на пять миллионов. Это уже разница, но топ-команды пока получают преимущество от возможности использовать больше людей вплоть до прошлого лета. 

За счет этого они смогли провести намного больше исследований и разработок, а особенности с использованием симулятора: опробовать несколько разных концепций дизайна, чтобы отыскать наилучшую. 

Потому лидеры сохранят преимущество, однако их отрыв от всех остальных будет уже меньше. Думаю, машины станут ближе друг к другу по скорости. 

Можно ожидать, что новая эра принесет больше событий на трасах – а это значит, больше интереса со стороны зрителей».

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С 2023 года лимит бюджетов сократится до $135 млн. По мнению Тоста, именно тогда финансовые ограничения начнут по-настоящему сказываться на развитии событий. 

«Больше ни одна команда не сможет получить [финансовое] преимущество, – объяснил Франц. – А значит, всем придется проявлять осторожность и вписываться в лимиты. 

Год назад максимальный бюджет вообще не представлял для нас никакого беспокойства, ы были гораздо ниже его. Но теперь, есть ощущение, эти совершенно новые машины будут обходиться существенно дороже прежних.  

Мне кажется, командам будет непросто оставаться в пределах лимита, а это обещает выравнивание сил, что я считаю позитивным». 

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