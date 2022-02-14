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В первом сезоне базовая сумма расходов для команд составила 145 миллионов долларов, а с этого года сократится до $140 млн. Одновременно стали еще жестче ограничения на исследования и доработки.

По мнению Франца Тоста, топ-команды успели провести значительную часть исследований к сезону-2022 еще до вступления лимитов в силу, потому пока эффект от новых финансовых правил еще не столь ощутим. Но так продлится недолго.

«Думаю, ограничение бюджетов непременно скажется, – объяснил австриец. – Во-первых, в этом году планка снизилась на пять миллионов. Это уже разница, но топ-команды пока получают преимущество от возможности использовать больше людей вплоть до прошлого лета.

За счет этого они смогли провести намного больше исследований и разработок, а особенности с использованием симулятора: опробовать несколько разных концепций дизайна, чтобы отыскать наилучшую.

Потому лидеры сохранят преимущество, однако их отрыв от всех остальных будет уже меньше. Думаю, машины станут ближе друг к другу по скорости.

Можно ожидать, что новая эра принесет больше событий на трасах – а это значит, больше интереса со стороны зрителей».

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С 2023 года лимит бюджетов сократится до $135 млн. По мнению Тоста, именно тогда финансовые ограничения начнут по-настоящему сказываться на развитии событий.

«Больше ни одна команда не сможет получить [финансовое] преимущество, – объяснил Франц. – А значит, всем придется проявлять осторожность и вписываться в лимиты.

Год назад максимальный бюджет вообще не представлял для нас никакого беспокойства, ы были гораздо ниже его. Но теперь, есть ощущение, эти совершенно новые машины будут обходиться существенно дороже прежних.

Мне кажется, командам будет непросто оставаться в пределах лимита, а это обещает выравнивание сил, что я считаю позитивным».