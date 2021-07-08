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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Босс AlphaTauri допустил возвращение Гасли в Red Bull в 2022 году

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Франц Тост продолжает нахваливать Пьера

Босс AlphaTauri допустил возвращение Гасли в Red Bull в 2022 году

С момента возвращения из Red Bull в AlphaTauri Пьер Гасли успел выиграть первую гонку в карьере, а в этом сезоне уже завоевал один подиум и идет девятым в чемпионате. Босс команды из Фаэнцы Франц Тост допускает, что в 2022 году Гасли вернется в Милтон-Кинс, так как место напарника Макса Ферстаппена пока вакантно.

«Посмотрим, что решат в Red Bull – кто из пилотов в какой команде поедет, – цитирует Тоста Auto Hebdo. – Но прошла только треть сезона, еще не пора тратить время на волнения об этом».

Тост также отметился лестными словами в адрес своего французского подопечного, сравнив его с многократными чемпионами мира:

«Сейчас он один из лучших пилотов чемпионата, и это совершенно ясно. Он никогда не перестает учиться. Я уже говорил, что для пилота полезно проводить много времени в одной команде. Это делают самые успешные гонщики. Не каждый на такое способен, но у парней вроде Пьер и Себастьяна Феттеля получается. А лучший пример, пожалуй, это Михаэль Шумахер».

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Red Bull не хочет досрочно отпускать своего инженера в Aston

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Red Bull не хочет досрочно отпускать своего инженера в Aston
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