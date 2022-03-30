Босс Alfa Romeo раскритиковал новых судей Ф1

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Перед стартом сезона новый руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих объявил командам, что теперь судьи перестанут направлять директивы о необходимости вернуть позицию сопернику по ходу дистанции – вместо этого участникам чемпионата предстоит самостоятельно решать, как действовать.

Если гонщик вышел вперед с нарушением правил, но в течении одного круга вернулся на прежнее место, то никаких санкций к нему применено не будет.

На первой гонке в Бахрейне не возникло эпизодов, которые позволили бы проверить новый подход – а вот в саудовской Джидде все прошло не столь гладко.

В начале дистанции Гуаньюя Чжоу из Alfa Romeo выехал с трассы в послестартовой «эске» после того, как обогнал Алекса Элбона.

Китайский дебютант сезона сразу же спросил по радио своего инженера, следует ли ему пропустить гонщика Williams. Команда оперативно изучила видеозапись – и ответила, что это не требуется.

Однако судьи оценили ситуацию иначе и присудили Чжоу пять штрафных секунд. В документе FIA говорится, что Гуаньюй «получил долговременное преимущество и остался впереди, после чего не стал возвращать позицию при первой возможности».

Глава Alfa Romeo Фредерик Вассер категорически не согласился с наказанием своего пилота.

«Он хорошо стартовал, но откатился назад после контакта с [Даниэлем] Риккардо в первом повороте, – объяснил француз в интервью Motorsport.com. – У него сработала система, предотвращающая остановку мотора, и он оказался 20-м, в пяти секундах позади всех. После этого его гонка была весьма уверенной и сильной. Он смог прорваться до 13-го места.

Но меня не устраивает решение, принятое судьями в эпизоде с Элбоном. Тот уже был далеко позади [к моменту выезда Чжоу с трассы]. Обгон состоялся задолго до начала торможения, Гуаеьюй просто срезал тот поворот. А потом еще и замедлился, чтобы компенсировать возможный выигрыш.

Чжоу попросил нас посмотреть видео. Мы увидели, что перед поворотом Элбон уже был практически позади него. И ответили: "Все в порядке, все честно"».

Вассер добавил: «Впрочем, если судьи продемонстрируют постоянство и всегда будут действовать подобным образом – тому и бывать.

Но напомните мне об этой истории после ближайшего похожего эпизода. В данном случае наш пилот срезал поворот не в момент обгона Элбона, а уже после этого обгона».

Гонка Чжоу оказалась окончательно испорчена тем, что во время первого и единственного пит-стопа китайца команда не исполнила решение судей о 5-секундной остановке. За это пилота наказали проездом через боксы, и он второй раз подряд финишировал вне очковой десятки.

«Здесь мы допустили ошибку, – не стал спорить босс Alfa Romeo. – У одного из механиков возникли неполадки с радио, и он дотронулся до машины (что запрещено во время отбытия штрафа, потому тот не засчитали – прим.ред.).

Чжоу дали проезд через боксы, но даже после всех этих сложностей он финишировал 11-м, совсем недалеко от Льюиса [Хэмилтона], от девятой и десятой позиций. Я доволен темпом наших машин, но что случилось – то случилось».

Другой пилот команды Валттери Боттас в Джидде сошел из-за перегрева силовой установки.