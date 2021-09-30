Ландо Норрис потерял победу в российской гонке из-за того, что на последних кругах слишком долго оставался на сликах под начавшимся дождем. Кроме того, уже поехав в боксы для перехода на промежуточную резину, британец не удержался в пределах отведенного коридора и дважды пересек белую линию.

Судьи рассмотрели этот эпизод, но с учетом всех обстоятельств сочли, что наказывать Ландо не стоит. Гонщик получил лишь предупреждение и сохранил седьмую позицию в протоколе гонки.

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Если бы вместо этого ему добавили пять секунд, это стоило бы Норрису двух позиций. На строчку выше при этом поднялись бы Кими Райкконен из Alfa Romeo и Серхио Перес из Red Bull.

В команде из Хинвиля были настолько уверенны именно в таком исходе, что даже сообщили Кими по радио, что тот финишировал восьмым, но скоро получит седьмое место.

Неудивительно, что решение судей не понравилось боссу Alfa Romeo Фредерику Вассеру.

«Мне очень обидно за Ландо, который фантастически проводил уик-энд в Сочи, – сказал француз Motorsport.com. – Но даже если кто-то вам симпатичен и явно заслуживал победы, это не повод менять правила. В них все сказано предельно четко: за пересечение линии положен штраф.

Подобное происходило уже тысячи раз, и порой нарушения были куда менее серьезными, как у [Юки] Цуноды в Шпильберге или в прошлом году у Кими в Муджелло. Нынешняя ситуация почти точно повторила то, что было у Льюиса [Хэмилтона] в Хоккенхайме в 2019-м».

Тогда на Гран При Германии пилот Mercedes не с той стороны объехал контрольный столбик у въезда на пит-лейн и получил пять штрафных секунд.

По мнению Вассера, эпизод с Норрисом ничем не отличается от всех остальных.

«Я бы сказал, он даже хуже, – отметил глава Alfa Romeo. – Цунода просто наехал на белую линию колесом, в этом не было никакой опасности, он не отыграл время. Но его оштрафовали.

Никто не жаловался, так как есть четкое правило. Твое колесо на линии – ты получаешь штраф.

В прошедшей гонке Ландо получил колоссальное преимущество. [Оставшись на трассе и избежав нарушения,] он должен был проехать еще круг на сликах, а это потеря минимум 25 секунд.

Так что даже пяти секунд штрафа тут недостаточно. Я очень хорошо помню историю с Льюисом в Хоккенхайме, тогда 99% паддока говорили, что штраф слишком мал.

А сейчас они вообще не приводят каких-то причин, кроме описания случившегося. Это выглядит глупо. Правило совершенно четкое. В нем не учитываются ни полученное преимущество, ни обстоятельства».

Фредерик Вассер, руководитель Alfa Romeo Racing Фото: FIA Pool