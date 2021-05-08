Босс Alfa Romeo предложил Райкконену собаку-поводыря

Кими Райкконен был единственным сошедшим на Гран При Португалии. Финн повредил свою машину на самом старте гонки, причем столкнулся с собственным напарником по Alfa Romeo Антонио Джовинацци. Атакуя итальянца, Райкконен просто въехал в него сзади.

Глава команды Фредерик Вассер, говоря об этом инциденте, пошутил над зрением Райкконена, предложив купить ему собаку-поводыря.

«Я был близок к тому, чтобы купить Кими собаку или трость, – сказал Вассер. – Стыдно, конечно, что так вышло. Кими надо было внести кое-какие изменения на руле, и он больше внимания уделял этому, чем Антонио.

После гонки Кими первым делом извинился. Такое случается, он не делал этого специально».