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Формула 1 / Новость

Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas

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Босс Alfa Romeo: Поражен тем, что Шумахера отдали Haas
Автор:
, редактор

Вассер не понимает решения Ferrari по Мику

Чемпион Формулы 2 Мик Шумахер считался главным кандидатом на место в Alfa Romeo в 2021 году. Однако, вместо этого Академия Ferrari решила устроить его в Haas, оставив в Alfa Romeo Антонио Джовинацци.

Босс бывшей Sauber Фредерик Вассер признался, что не понял, почему Шумахер достался не его команде.

«Это меня поразило, – сказал Вассер газете Blick. – Может, Ferrari увидела больше смысла в том, чтобы отправить Мика в Haas, а у нас оставить Джовинацци ради стабильности. Я не знаю [причины]».

Кроме того, что Alfa Romeo в Haas перешел связанный с Ferrari конструктор Симоне Реста. Этот ход также удивил Вассера: «Еще один трудный вопрос, извините. Иногда в жизни случаются странные вещи».

Alfa Romeo имеет тесное партнерство с Ferrari, но контракт рассчитан лишь до конца следующего сезона. По словам Вассера, сделка может быть не продлена: 

«Мы связаны с Ferrari до конца 2021 года. Потом надо будет смотреть на свои счета, потому что следующий контракт будет действовать с 2022-го по 2026-й

Будет ли это контракт с Ferrari? Не возьмусь утверждать. Это как брак – нет гарантий, что будешь всегда жить с одной и той же женщиной. В партнерстве надо рассматривать плюсы и минусы. Пока Ferrari была для нас в основном надежным партнером».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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