Босс Alfa Romeo озвучил два сценария для бренда после расставания с Sauber

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Нынешний сезон станет последним для Alfa Romeo в рамках сотрудничества с Sauber. История, которая началась в 2018-м с титульного спонсорства, уже год спустя при активной поддержке главы FIAT Серджио Маркионне привела к смене вывески всей команды из Хинвиля.

Однако альянс оказался недолгим – замаячившие на горизонте инвестиции Audi поставили крест на планах Alfa Romeo, хотя там были очень довольны сотрудничеством и готовились продолжать его. Однако уже точно известно сезон-2023 станет последним в прежнем формате.

Сегодня Alfa Romeo представит свою новую машину С43 в Цюрихе, чтобы через год окончательно вернуться к историческому имени Sauber.

Наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com встретились с генеральным директором компании Alfa Romeo Жаном-Филиппом Импарато, который подвел итоги проекта и рассказал о планах на будущее.

«Если говорить о соотношении вложений и отдачи, то мы получили в 20 раз больше, чем инвестировали, – начал французский менеджер. – Присутствие в Ф1 дало серьезный импульс бренду по всему миру. Я могу назвать лишь несколько примеров: Чжоу Гуаньюй был одним из главных действующих лиц на китайской презентации модели Tonale, а Валттери Боттас провел три часа в ожидании в нашем музее Арезе, чтобы стать владельцем новой GTA.

И это, кстати, ему еще очень повезло – я вот до сих пор не могу получить себе такую и остаюсь в листе ожидания»

Импарато продолжил: «В прошлом году команда стала шестой в Кубке конструкторов. Помню, как ровно год назад в это же время многие рассказывали, какую грубую ошибку мы допустили, подписав контракт с Чжоу. Сейчас мы говорим, что он внес весомый вклад в общий результат 2022 года.

Всем известно, что [бывший глава Alfa Romeo Racing] Фредерик Вассер, но у нас теперь есть очень сильная фигура, Андреас Зайдль, а преемственность обеспечит Алессандро Аллюни Брави. Командный дух высок, мы общаемся по два раза на дню».

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Жан-Филип Импарато, генеральный директор бренда Alfa Romeo, с главой команды Фредериком Вассером

Однако несмотря на весь позитив, связанный с Sauber, будущее Alfa Romeo уже не имеет отношения к каждой команде. Импарпто, который и в свои 56 лет продолжает периодически выходить на старт – он участвует в гонках на «Нордшляйфе» – не сомневается, что бренд сохранит спортивную программу.

«Мы расскажем все в июне, – объяснил Жан-Филипп. – Решение будет принято к концу мая, а озвучим мы его вскоре после этого. Давайте я назову два варианта. Или анонс прозвучит на классическом марафоне в Ле-Мане в конце июня, или по ходу Гран При в Сильверстоуне 9 июля».

Босс Alfa Romeo не сказал этого прямо, но такой выбор мест сразу указывает, где именно компания рассчитывает заявлять о себе в дальнейшем. Это может быть или проект в марафонских гонках (как поговаривают, в топовом зачете гиперкаров), или сотрудничество с другой командой Ф1.

Импарато намекнул, что первый вариант сейчас кажется чуть более вероятным.

«Я люблю гонки и прекрасно понимаю исключительность Формулы 1, – объяснил он. – Но также я люблю историю Alfa Romeo, в которой есть славные страницы, связанные как с Ф1, так с гонками прототипов.

Мы изучаем различные варианты, так как гонки у нас в ДНК. Но важно помнить и о финансовой стороне вопроса. Сейчас говорить о каком-то окончательном решении пока рано. Есть и еще один важный фактор – мы хотим активнее участвовать в операционной и технической составляющих процесса.

Я не вправе раскрывать размер наших инвестиций, но вариант с покупкой одной из команд Ф1 никак не отвечает нашему видению ситуации. Нам сейчас важно инвестировать в новые поколения моделей Stelvio и Giulia, думать о перспективных Duetto и Alfetta.

Но мы все равно нацелены участвовать в гонках. Вариантов много, и решение будет принято уже в ближайшем будущем».

У Alfa Romeo богатая история выступлений в гонках спорткаров, итальянцы два раза выигрывали чемпионат мира Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

При этом фактор возврата инвестиций новь будет одним из ключевых для марки.

«Если автопроизводитель не получает прибыль, ему рано думать о вложениях в спорт, – объяснил Импарато. – Я могу сказать, что мы закончили 2022 год с хорошими показателями, компания продолжает рост. Благодаря Tonale количество предзаказов за год увеличилось в шесть раз. Месячные продажи выросли вдвое.

Наш план предусматривает вывод на рынок одной новой модели ежегодно вплоть до 2030-го. Для нас важны нулевые выбросы, мы инвестируем в программное обеспечение. Это шаги, которые гарантируют будущее бренда.

Но также нам важно участвовать в гонках. Подождите несколько месяцев – и вы все узнаете».