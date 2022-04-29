Босс Alfa Romeo обвинил соперников по Ф1 в подковерных играх

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После смены регламента Ф1 всем конструкторам пришлось решать вопрос с лишним весом машин. Даже когда FIA перед стартом чемпионата позволила увеличить стартовую массу с 795 до 798 кг, это не позволило полностью избавиться от проблемы. Командам пришлось серьезно инвестировать в доработки, позволяющие облегчить шасси.

Лишь в Alfa Romeo смогли изначально справиться с задачей и уложиться в лимит. Примечательно, что на зимних тестах в команде из Хинвиля столкнулись с множеством проблем из-за слишком легкого и гибкого днища – но к старту сезона усилили эту деталь, получив нужное сочетание массы и стабильности шасси.

Сейчас в паддоке ходят слухи, будто лобби команд давит на FIA с целью еще больше увеличить стартовый вес. В интервью Motorsport.com босс Alfa Romeo Фредерик Вассер высказал свое отношение к этой ситуации.

«Честно говоря, я просто не понимаю всю эту суету, – сказал француз. – Мне казалось, что при создании новой машины вес по определению является самой главной целью. Это не тот случай, когда вы можете вспомнить об этом лишь в последнюю минуту.

И мне кажется, некоторые команды вели подковерные игры с FIA, рассчитывая, что те поднимут планку минимального веса [еще выше].

Это стало бы полной несправедливостью. По ходу работы над проектом мы приняли несколько принципиальных решений, сложных решений, связанных, в том числе, с весом. Но всем известно, что такова уж Ф1: здесь каждый пытается вести собственную игру».

Вассер добавил: «Лично мне совершенно ясно, что задача с массой была абсолютно решаемой. Вполне можно было избежать перевеса.

Сейчас некоторые команды не могут достичь предельного значения – но это только потому, что они избрали свои варианты, чтобы получить выигрыш в чем-то другом. Ну а весом решили пожертвовать».

После четырех Гран При лидер Alfa Romeo Валттери Боттас заработал 24 очка и идет восьмым в чемпионате пилотов, команда занимает пятое место в Кубке конструкторов.

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