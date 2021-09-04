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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Намек от Alfa Romeo: Элбон интересует больше, чем де Врис

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, главный редактор

Фредерик Вассер не считает логичным делать ставку на новичка в условиях, когда количество тестовых дней сведено к минимуму

Намек от Alfa Romeo: Элбон интересует больше, чем де Врис

Алекс Элбон и Ник де Врис в настоящий момент считаются реальными претендентами на место в команде Alfa Romeo. Голландец за последние годы завоевал два титула (в Формуле Е в этом сезоне и в Формуле 2 в 2019-м), но не имеет опыта выступлений в Ф1 – в то время как Элбон провел в чемпионате мира два полных сезона.

Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер, общаясь в паддоке Гран При Нидерландов с журналистами, намекнул, что считает опыт Элбона важным преимуществом пилота.

Многие эксперты считают, что опыт гонщика в следующем сезоне представляет особую ценность в силу перехода на автомобили, построенные по новому техническому регламенту. Однако, по словам Вассера, ключевым является другой фактор.

«Я не сказал бы, что дело тут в переходе на новые технические требования, – в частности заявил менеджер. – Я бы сказал, что проблема скорее в ограниченном количестве тестовых дней.

Шесть дней предсезонных тестов – это по три дня на одного пилота. И сами понимаете, могут возникнуть проблемы с надежностью, погода может испортиться, как это случилось пару лет назад. Даже в Бахрейне могут возникнуть проблемы. И нам надо иметь эти факторы в виду».

Также Вассер сообщил, что заинтересован в гонщике, с которым можно будет заключить среднесрочный контракт – и что у Антонио Джовинацци по-прежнему есть реальные шансы сохранить место в коллективе.

«У нас очень тесные связи с Ferrari, и мы хотели бы развивать эти связи дальше. И мы, само собой, обращаем внимание на пилотов из молодежной программы Ferrari.

К счастью, мы не должны принимать решение прямо сегодня. У Антонио еще есть некоторое количество гонок – плюс он в целом в неплохой ситуации. Он – часть большой семьи, и сейчас он неплохо справляется со своей работой, выступая в составе нашей команды».

Напомним, что еще один пилот Alfa Romeo, Кими Райкконен, недавно объявил о своем уходе из Формулы 1 в конце сезона. Большинство экспертов уверены, что его в составе коллектива заменит Валттери Боттас, который уступит свое место в Mercedes Джорджу Расселлу.

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