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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Фредерик Вассер не спешит с выбором состава и давит на своих пилотов

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

В конце 2021 году у Alfa Romeo истекают контракты с обоими действующими пилотами – Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци. Команды редко меняют сразу обоих гонщиков, но босс Alfa Фредерик Вассер допустил такой ход ближайшей зимой.

«[Сохранять одного из них] не обязательно, – сказал Вассер. – Да, хорошо иметь в команде преемственность, возможность сравнить нынешний год с прошлым и все такое. Но мы еще посмотрим.

Мы сделаем выбор, когда придет время. Мы можем оставить нынешний состав, а можем его изменить. Все варианты возможны. Для команды такая неопределенность полезна, как и для Кими с Антонио. Я не думаю, что быть под давлением это плохо. По-моему, нам нужно давление для достижения результатов. Не хочу, чтобы кому-то было легко».

Вассер намерен определяться с составом Alfa Romeo после того, как это сделают топ-команды: «Посмотрим, какая будет обстановка на рынке. Сначала свои решения должны принять в Mercedes и Red Bull, а потом по эффекту домино какие-то возможности выпадут нам. Тогда мы и решим».

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