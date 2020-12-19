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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Ферстаппен забыл отпраздновать окончание сезона

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Ферстаппен забыл отпраздновать окончание сезона
Автор:
, Ответственный редактор

Многие болельщики Ф1 заметили, что после финиша в Абу-Даби резину на стартовой прямой жгли только пилоты Mercedes. А что же Макс?

Уже не первый раз чемпионат Ф1 заканчивается на «Яс-Марине» эффектным шоу в исполнении главных героев сезона: гонщики с пробуксовкой крутят свои машины в заносе, постепенно заполняя все вокруг клубами дыма. 

Это довольно редкое зрелище в современной Формуле 1 – на остальных Гран При все слишком берегут ресурс своих силовых установок, чтобы подвергать их дополнительной нагрузке на высоких оборотах в опасном режиме. Но в Абу-Даби технику уже можно не жалеть.

Однако в этот раз победитель гонки и бронзовый призер чемпионата Макс Ферстаппен не стал присоединяться к Льюису Хэмилтону с Валттери Ботасом и поехал сразу под подиум. 

Были те, кто стал искать в таком шаге какие-то скрытые причины. Однако в действительности объяснение оказалось до смешного простым.

Еще до старта FIA договорилась с Mercedes и Red Bull, что их гонщики, закончившие сезон ва первой тройке, смогут после финиша пожечь резину. Однако на радостях от победы командный мостик «Быков» просто забыл напомнить об этом своему пилоту!

Подтверждение этому нашлось в традиционном брифинге главного инженера Mercedes Джеймса Воулза по итогам Гран При.

«Ферстаппена там [на стартовой прямой] не было, – объяснил он. – Я прямо спросил у Red Bull, в чем причина – и они признались, что дело в их ошибке. В команде просто забыли, что Максу тоже нужно ехать на решетку».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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