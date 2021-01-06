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Формула 1 / Новость

Борцы с расизмом накинулись на Сайнса. Всему виной реклама отцовского картинга и персонажи из Евангелия

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Борцы с расизмом накинулись на Сайнса. Всему виной реклама отцовского картинга и персонажи из Евангелия

Испанцу тут же припомнили отказ преклонять колено перед стартом гонок Формулы 1

Карлос Сайнс во вторник и среду стал очередным объектом обвинений со стороны борцов с расовыми предрассудками. Сам гонщик Формулы 1 не сделал ничего, что могло бы свидетельствовать о наличии у него тех или иных предубеждений – однако в соцсетях от пилота Ferrari уже требуют извинений.

Причиной возмущения стал пост, опубликованный в аккаунте сети картодромов, принадлежащих Карлосу Сайнсу-старшему – двукратному чемпиону мира по ралли и отцу пилота Ф1. Пост был посвящен религиозному празднику – Дню трех волхвов, который отмечается в Испании (как и во многих других европейских странах) 6 января. Главные персонажи этого праздника – три восточных мудреца, которые, согласно Евангелию, вскоре после рождения Иисуса Христа пришли поклониться младенцу и принести ему в дар золото, ладан и мирру.

На посвященной празднику фотографии были запечатлены изображавшие волхвов актеры – причем у одного из них лицо было выкрашено в черный цвет. Такой грим (т.н. блекфейс), воспроизводящий черный цвет кожи и в прошлом часто имевший карикатурный характер, в последнее время считается оскорбительным .

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Очевидно, что пост напрямую не связан с Карлосом Сайнсом-младшим – однако многие пользователи потребовали извинений и от пилота Формулы 1, и от его отца. Другие болельщики при этом вспомнили, что испанец предпочитал не преклонять колено во время специальной церемонии, которая в прошлом сезоне проводилась перед каждой гонкой Ф1.

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