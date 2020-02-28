«Борьбу с ним я веду совершенно иначе». Риккардо выделил одного из соперников по Ф1

Даниэль Риккардо считается в Формуле 1 одним из самых открытых и общительных пилотов – широкая улыбка с самого начала карьеры остается его фирменным знаком. И хотя на трассе он всегда был неуступчивым соперником, в паддоке, по собственным словам, стремился выстроить нормальные отношения с теми, с кем занят общим делом.

«Понятно, что каждый гонщик в конечном счете уверен, что он лучше тех, кто рядом, – рассказал австралиец журналу Esquire. – Но на стартовом поле я всегда нацелен вести себя дружественно.

Однако если я улыбаюсь кому-то и не получаю того в ответ – подобное просто выбешивает меня. И я принимаю такое очень близко к сердцу.

Помню, что Кими [Райкконен] всегда был очень холоден со мной. Меня это очень задевало. И я сделал из этого определенные психологические выводы. На трассе я всегда стараюсь соблюдать известную вежливость, но вот по отношению к нему – никогда».

Предстоящий сезон станет для Риккардо вторым в составе Renault. По итогам чемпионата-2019 он занял девятое место, ни разу не побывав на подиуме.











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