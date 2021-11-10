Бонус для неудачников: конструктор Ф1 раскритиковал награду за лучший круг

Хотя в целом Макс Ферстаппен одержал в недавнем Гран При Мексики уверенную победу, на последних кругах голландцу пришлось вести самую настоящую борьбу за очки – точнее, за одно-единственное очко. Валттери Боттас в этот момент пытался показать лучший круг, отобрав бонусный балл у лидера чемпионата – а пилот Red Bull, в свою очередь, пытался помешать финну.

В итоге пилот Mercedes смог обеспечить себе чистую трассу, только заехав на еще один необязательный пит-стоп. Многим такие игры показались не слишком соответствующими духу спорта – и свидетельствующими об ошибочности использующегося сейчас правила начисления одного очка за лучший круг. Среди прочих это правило раскритиковал Гэри Андерсон, в прошлом – технический директор нескольких команд Ф1.

«Мы видим все это не в первый раз, – написал британец в своем материале для сайта The Race. – Red Bull в Сильверстоуне пожертвовал финишем Переса в очковой зоне, чтобы отобрать лучший круг у Хэмилтона и помочь Ферстаппену. Но это же нарушает базовые принципы гонок.

Не думаю, что лично Боттасу так уж был важен этот быстрый круг – ведь при нынешней ситуации с шинами ему было достаточно проехать без серьезных ошибок. И это не выглядит каким-то достижением. За очки надо бороться, а сейчас это какой-то случайный бонус для пилота, у которого есть соответствующий запас перед финишем. И часто речь идет о пилотах, у которых гонка сложилась не лучшим образом. Получается какой-то бонус для неудачников.

Если уж мы делаем такой бонус доступным только для первой десятки – логично было бы вручать приз пилоту, который проехал круг быстрее всех из этой десятки. Даже если кто-то проехал круг еще быстрее. В такой ситуации очко в Мехико досталось бы Ферстаппену, а Боттас бы не занимался играми и закончил гонку в нормальном режиме.

Не особо приятно было видеть, как Mercedes пытается отобрать лучший круг у Ферстаппена, а Ферстаппен пытается помешать Боттасу. И вся эта история стала возможной, так как правило изначально было лишено смысла. А теперь представьте, что ситуация с лучшим кругом будет решать судьбу чемпионата – и какие игры могут начаться в этом случае…»