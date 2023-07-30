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«Болтанка вернулась». Гонка в Спа озадачила Хэмилтона

После финиша в Бельгии Льюис вспомнил о давно, казалось бы, забытом в Формуле 1 «козлении»

Гайдн Кобб
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Вертикальная раскачка машин на прямых стала настоящим бедствием для команд Ф1 после перехода на новый регламент с 2022 года. Каким-то образом негативный эффект просмотрели при разработке шасси, из-за чего пилотов невероятно трясло в кокпите. 

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Через несколько месяцев явление удалось ослабить, а к осенним Гран При того же года о нем забыли окончательно. 

Удивительно, но после финиша на четвертом месте в Бельгии в это воскресенье о «козлении» внезапно заговорил Льюис Хэмилтон.  

«Вообще, гонка вышла не самой богатой на события, – признался пилот Mercedes в интервью Sky Sports. – Мне не удавалось удерживаться за соперниками впереди. 

Особенно сложно было в начале, причиной проблем стал задок. В этот уик-энд у нас вернулась болтанка, которая была в прошлом сезоне. 

Так что в конце, когда до Ferrari [Шарля Леклера] оставалось несколько секунд, я просто не мог подобраться ближе и навязать борьбу. Хорошо хоть, что сзади был достаточной запас, чтобы [провести пит-стоп и] проехать лучший круг. 

Дополнительной сложностью сегодня стал порывистый ветер, из-за которого машину было сложно удерживать на трассе».  

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Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Гонщик заверил, что Mercedes обязательно разберется в причинах столь странного поведения машины. 

«Сейчас мы не знаем, что произошло, и это вызывает озабоченность, – сказал он. – До следующей гонки предстоит поработать с данными, чтобы во всем разобраться.  

Я точно знаю, чего хочу от машины, и очень ждут дня, когда получу желаемое».

Благодаря бонусу за лучшее время круга в Спа Льюис смог приблизиться к своему давнему сопернику Фернандо Алонсо в споре за третье место в таблице общего зачета. Между двумя гонщиками сейчас всего одно очко в пользу испанца.

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