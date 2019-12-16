«Большой рот». Ферстаппен не жалеет об обвинениях Ferrari

Директор Ferrari Луи Камильери ранее заявил, что команда даже не рассматривает Макса Ферстаппена в качестве своего потенциального пилота из-за обвинений голландца в адрес Скудерии. Прошедшей осенью Red Bull подавала запрос в FIA, призванный уличить Ferrari в обходе технического регламента. После этого Ферстаппен в интервью обвинил соперников в жульничестве. Боссы Скудерии сочли такие слова оскорбительными и заверили, что никогда не возьмут Макса в свою команду.

Сам пилот признал, что иногда говорит лишнего, но не видит в этом проблемы.

«Вероятно, я слишком откровенный и прямой, – цитирует Ферстаппена Autocar. – У меня большой рот. Я не робот за пределами кокпита и доволен этим, так меня воспитали. Иногда это работает против меня, но я вижу в этом и положительную сторону».

Ранее также скандальными стали слова Ферстаппена о том, что в Льюисе Хэмилтоне нет ничего особенного, а титулы за рулем его машины мог завоевывать и другой пилот.

«Я не говорил, что Льюис не выделяется, – заверил Ферстаппен. – У каждого пилота собственный стиль. Льюис определенно один из лучших пилотов в истории Ф1.

Но как я и говорил, гонщики сильно зависят от машины. Так что Фернандо Алонсо на этой машине тоже побеждал бы. Иногда тебе везет, ты переходишь в команду, а она начинает доминировать, и ты завоевываешь титулы. А иногда, как случилось с Фернандо, ты переходишь в команды не в тот момент и не побеждаешь, что не значит, что ты плохой пилот. Фернандо я тоже считаю одним из лучших».