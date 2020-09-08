Большой босс Renault решил сыграть в Энцо Феррари

Компания Renault планирует в ближайшие годы частично воспроизвести бизнес-модель, которую в прошлом не раз озвучивал Энцо Феррари.

По словам основателя легендарной гоночной команды и не менее известного автомобильного бренда, производство дорожных машин было для него прежде всего средством заработать деньги для финансирования гоночных программ. Сейчас схема движения денег та же – но мотивация у автопроизводителей другая: автоспорт воспринимается не как нечто самоценное, а как рекламная площадка, которая помогает продавать еще больше серийных автомобилей.

Генеральный директор Renault Лука де Мео недавно рассказал журналистам, что не против возродить исходную бизнес-модель Ferrari.

«Нам интересно выстроить весь бизнес вокруг гонок, – сообщил менеджер в минувшие выходные на пресс-конференции, посвященной скорому переименованию французской команды Формулы 1 из Renault в Alpine. – Чтобы успехи на трассах позволяли сделать более известной марку Alpine, а достижения марки в сфере создания дорожных машин позволяли повышать шансы добиться успеха на гоночных трассах.

Конечно, нам еще предстоит все тщательно просчитать – но в прошлом я уже занимался чем-то подобным. И представляю, как такая система может работать. Меня не беспокоит, что поначалу многие относятся к таким идея с улыбкой. Сейчас даже данные, которые подготовили наши эксперты, говорят, что наша идея вполне перспективна. Сейчас самое время посмотреть на ситуацию шире, сделать что-то новое и привлекательное для публики».