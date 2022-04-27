Большой босс Renault подтвердил сотрудничество с Андретти

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Формула 1 без восторга восприняла заявление Майкла Андретти о планах прийти в чемпионат со своей командой с 2024 года. Формально FIA еще даже не одобрила заявку американцев, а те уже активно включились в подготовку к скорому дебюту.

Ранее от Марио Андретти все узнали о планах его сына использовать моторы Renault, а представители самой компании дали понять, что после потери всех клиентов в целом не против такого сотрудничества. Однако ни одна из сторон не сделала по этому поводу никаких официальных заявлений, за исключением слов Майкла о формальном соглашении насчет потенциального сотрудничества.

В Имоле репортеры онлайн-издания f1only.fr спросили главу Группы Renault Луку де Мео, продвинулся ли проект сотрудничества с Andretti за последнее время.

Тот рассказал, что работа идет очень активно: «Дискуссии продолжаются. Я не занимаюсь этим вопросом вплотную, это задача [руководителя бренда Alpine] Лорана Росси.

Но они общаются, и это очень интересно, так как проект выглядит очень серьезно. Им занимаются толковые люди, которые знают свое дело и вправе рассчитывать на успех в Формуле 1. А нам по понятным причинам сейчас нужны клиенты. Прежде мы продавали свои моторы Red Bull и McLaren, но больше этого нет».

Де Мео добавил, что в Renault считают интересным именно формат сотрудничества с самостоятельной командой, а не выступления сателлита, каким является, например, AlphaTauri для Red Bull.

«Я не большой фанат такого подхода, – сказал он. – Мне кажется, в Формуле 1 нужны команды, которые сами выполняют всю работу от А до Я. Представьте, что в испанском футбольном чемпионате играли бы "Барселона-1", "Барселона-2", "Барселона-3", три состава "Реала", но не было бы "Атлетико" и других. Как по мне, такое немного странно. Хотя это только мой взгляд».

После четырех Гран При Alpine идет шестой в Кубке конструкторов, уступая три очка соперникам из Alfa Romeo.