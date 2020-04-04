Большой босс Mercedes озвучил свой взгляд на Формулу 1

Судьба чемпионской команды Формулы 1 в последние месяцы является одной из популярных тем для обсуждения. Многие эксперты считают, что после ухода Дитера Цетше с поста руководителя концерна Daimler в мае 2019 года новое руководство немецкой компании поставило под вопрос оправданность столь масштабных вложений в автоспорт.

Также не раз появлялась информация о трениях между возглавляющим спортивные программы марки Тото Вольфом и Олой Каллениусом – новым главой Daimler. По слухам, когда в марте обсуждался вопрос об отмене Гран При Австралии, именно звонок Каллениуса заставил Вольфа изменить свою позицию и высказаться против проведения гонки.

На днях интервью с Каллениусом опубликовало британское издание Autocar – причем в числе вопросов был и связанный с дальнейшим участием компании в Формуле 1.

«Вы сами знаете, что сейчас активно обсуждаются условия нового соглашения – Договора согласия, который определит условия участия команд в чемпионате, начиная со следующего года, – ответил Каллениус. – И мы участвуем в этом обсуждении. В целом же для нас важны две вещи: каждый проект должен быть, во-первых, приемлемым с экологической точки зрения, а во-вторых, обоснованным с финансовой точки зрения. Пока могу сказать, что сейчас Формула 1 остается для нас очень, очень привлекательной сферой».