Большой босс Mercedes: Отказаться от Ф1? Это безумие

В августе этого года все команды Ф1 подписали новый Договор Согласия, по которому взяли на себя обязательство выступать в чемпионате мира на протяжении пяти следующих сезонов.

Однако, как стало известно при изучении недавней истории с возможным уходом Red Bull, в действительности любой участник может покинуть чемпионат и даже не понесет за это финансовых санкций, если заранее уведомит организаторов.

Потому теоретически возможен сценарий, по которому руководство концерна Mercedes примет решение вслед за Honda свернуть программу в Формуле 1 – тем более, что в спортивном плане за последние годы штутгартцы уже добились максимального результата.

Однако Ола Каллениус объяснил, что финансовые условия выступлений стали сейчас настолько выгодными, что нет ни малейшего смысла задумываться об уходе.

В интервью немецкому изданию Manager Magazin он объяснил: «В начале этого года мы внимательно изучили свою программу в Формуле 1.

Стоимость телевизионных прав сейчас значительно выросла. Интерес к Ф1 увеличивается в Азии, Европе, Южной Америке, везде. Ее открывают для себя молодые болельщики. особенно с помощью социальных сетей и киберспорта. Стоил ли нам отказываться от всего перечисленного? Это было бы безумием».

При этом щедрые призовые и вложения спонсоров позволяют Mercedes инвестировать в команду не так много – скажем, сезон-2019 обошелся компании меньше, чем в 40 миллионов долларов. После введения с будущего года потолка бюджетов эта сумма еще более сократится.

Говоря об отношении главного финансиста Mercedes Харальда Вильгельма к тратам на Ф1, Каллениус отметил: «Он доволен, что мы сокращаем расходы вдвое и находим новых рекламных партнеров.

Наша команда Формулы 1 превратилась из главного источника трат во вполне полезный актив вроде мюнхенской «Баварии»».

Он добавил, что гонки по-прежнему остаются полигоном для технологий, которые можно использовать в производстве дорожных автомобилей: «Мы продолжаем гибридизацию [серийных] машин и можем переключиться на синтетическое топливо. Кроме того, Формула 1 становится нейтральной по отношению к углекислому газу. Без этого гонки стали бы частью прошлого».