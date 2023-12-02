Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года

Сезон переходов формулы 1 в этом году не принес ни единой перестановки – все десять команд сохранили свой состав на 2024 год.

В значительной степени такой результат стал следствием того, что у ведущих игроков чемпионата были заключены долгосрочные соглашения, что изначально снижало интригу.

Из-за неизбежного отсутствия интриги уже начались разговоры о том, каких перестановок на пилотском рынке можно ожидать через год, когда у нескольких ключевых гонщиков истекает срок контрактов.

В частности, это касается Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, выступающих сейчас за Ferrari. Еще прошлой зимой поговаривали, что пришедшему в Маранелло на пост главы команды Фредерику Вассеру в качестве одной из первых задач поставили продление контракта с Леклером – однако никаких объявлений на этот счет не было до сих пор.

О будущем Сайнса в последние месяцы регулярно ходили самые разнообразные слухи – гонщику даже пришлось опровергать их.

Учитывая, что Скудерия никак не может построить машину, способную бороться за титулы, монегаска с испанцем наверняка посещают мысли о возможности смены команды – тем более, что с 2025-го должна появиться заманчивая вакансия в Red Bull.

Однако президент компании Ferrari Джон Элканн заявил, что пилоты продолжат выступать на алых машинах.

«Сайнс и Леклер? Они оба останутся», – сказал наследник клана Аньелли в интервью Gazetto dello Sport.

Американец добавил, что сам не в восторге от выступлений команды в 2023-м, но рассчитывает на рост результатов: «Сезон разочаровал, так как мы финишировали только третьими. Однако в его последней трети мы могли сражаться с Red Bull, а также завоевали много поулов. Сейчас важно использовать набранный импульс и добиться большего [в 2024-м]».

Элканн прямо сказал, что Скудерия не смогла достичь поставленных целей. В то же время, он отказался от резкой критики в адрес команды, что позволяет говорить о кредите доверия Вассеру и продолжении его работы в нынешней должности.

«Мы проиграли спор за второе место в Кубке конструкторов в Абу-Даби, – сказал 47-летний бизнесмен. – Но позитив в том, что мы вновь сражаемся в чемпионате. У нас много побед в квалификациях, теперь важно конвертировать их в победы. Именно такова наша цель на будущий сезон».

В последний раз Ferrari становилась чемпионом Формулы 1 в 2008 году, а ее пилот выигрывал титул в 2007-м, когда сильнейшим стал Кими Райкконен.