Большой босс Ferrari Камильери объявил об уходе

Луи Камильери возглавил Ferrari после трагической кончины Серджио Маркионне летом 2018 года. Швейцарец египетского происхождения нередко приезжал на Гран При и никогда не был объектом критики за последние неудачи команды в Ф1.

Объявление о его уходе с занимаемого поста стало совершенной неожиданностью. Ferrari пока не назвала замену Камильери, временно его функции будет выполнять Джон Элканн – президент Ferrari и наследник могущественного клана Аньелли.

Одновременно аналогичное со Скудерией заявление сделала и табачная компания Philip Morris International, где Камильери входил в совет директоров.

Под руководством Луи Ferrari смогла значительно укрепить свои финансовые позиции, несмотря на вирусную пандемию. За два с небольшим года его работы акции компании выросли в цене со 113 до 179 евро.

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