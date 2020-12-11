Большой босс Ferrari Камильери объявил об уходе
Генеральный директор компании из Манранелло внезапно покинул свой пост, сославшись на личные обстоятельства
Луи Камильери возглавил Ferrari после трагической кончины Серджио Маркионне летом 2018 года. Швейцарец египетского происхождения нередко приезжал на Гран При и никогда не был объектом критики за последние неудачи команды в Ф1.
Объявление о его уходе с занимаемого поста стало совершенной неожиданностью. Ferrari пока не назвала замену Камильери, временно его функции будет выполнять Джон Элканн – президент Ferrari и наследник могущественного клана Аньелли.
Одновременно аналогичное со Скудерией заявление сделала и табачная компания Philip Morris International, где Камильери входил в совет директоров.
Под руководством Луи Ferrari смогла значительно укрепить свои финансовые позиции, несмотря на вирусную пандемию. За два с небольшим года его работы акции компании выросли в цене со 113 до 179 евро.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Джонатан Нобл