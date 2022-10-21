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Формула 1 Новость

Большой босс Alpine: Пиастри имел полный доступ к нашим данным

Лоран Росси рассказал, что команда ничего не утаивала от своего резервного гонщика

Зейнеп Таш
Автор:
, редактор (Турция)
Большой босс Alpine: Пиастри имел полный доступ к нашим данным
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Команда Alpine включила Оскара Пиастри в свою молодежную программу еще в 2019 году – после чего молодой австралиец стал чемпионом Формулы 2 и резервным гонщиком в Ф1.  

В сезоне-2023 од должен был дебютировать в Больших Призах, но так как в составе самой Alpine вакансий не было, французы начали переговоры с Williams. После этого события стали развиваться лавинообразно: сначала Фернандо Алонсо ошарашил всю Формулу 1 объявлением о переходе из Alpine в Aston Martin, а затем оказалось, что Пиастри не терял времени и договорился с McLaren. 

В Энстоуне попытались доказать свои права на талантливого пилота, однако Комиссия по разрешению контрактных споров Ф1 обнаружила, что все документы носят лишь предварительный характер – и подтвердила права McLaren на Пиастри. 

Как признался в интервью нашим коллегам из итальянской редакции Motorsoport.com глава бренда Alpine Лоран Росси, все случившееся до сих пор давит на него в психологическом плане. 

«Самое обидное, что он провел у нас почти четыре года, – сказал француз про Пиастри. – Мы давали ему все, в этом году он должен был проехать более 3500 кругов и прийти в Ф1 с такой пройденной дистанцией, какой по ходу сезона не было вообще ни у кого другого [включая действующих гонщиков]. 

Он имел полный доступ ко всем данным внутри компании, включая детали наших планов на предстоящий сезон.

Мы явно обозначили свои намерения: в будущем сделать его своим пилотом. Но он решил воспользоваться возможностью и подписал более выгодный контракт». 

Росси добавил: «Наша ошибка была в том, что мы оставили дверь открытой и продолжали верить в него, не думая, что он сбежит. Никто не поступал с нами подобным образом прежде». 

Сам Пиастри говорил, что не хотел бы выступать за Williams, оставаясь далеко в глубине пелотона – потому и выбрал McLaren.

Глава Alpine напомнил: «Давайте-ка подумаем: [Макс] Ферстаппен, [Джордж] Расселл и [Шарль] Леклер начинали выступления именно в небольших коллективах со скромным бюджетом. 

Оскар не хотел идти в Williams, так как считал, что лучше этой команды. Честно говоря, это довольно высокомерная позиция: Рассел три года провел в Williams и вовсе не стал от этого более слабым пилотом – сейчас мы ясно видим это». 

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