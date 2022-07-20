Большой Боcc Alfa Romeo отказался от долгосрочных планов в Ф1
По словам Жана-Филипа Импарато, он предпочитает распределять гоночную активность максимум на год вперед
С самого начала сотрудничества с Sauber в 2018-м Alfa Romeo традиционно продлевала соглашение на ежегодной основе.
Сейчас в паддоке много слухов, что команду из Хинвиля собирается выкупить Audi. Потому, если итальянский бренд заинтересован сохранить присутствие в Ф1, было бы логично отказаться от прежней практики и заключить долгосрочный контракт, чтобы гарантировать будущее программы.
Однако большой босс Alfa Жан-Филип Импарато заявил, что не собирается ничего менять.
«Решение по поводу 2023 года мы с коллегами примем в ближайшее время, – рассказал он Motorsport.com. – Но прямо сейчас решать что-то на пять лет вперед мы не собираемся.
Мы думаем только о проекте на 2023-й, так как у нас прозрачное и четкое партнерство на ежегодной основе. И меня это полностью устраивает.
Каждый год мы все оцениваем и принимаем решение про следующий. Я вообще не сторонник гарантий долгосрочного участия или чего-то такого. Даже пять лет – это слишком много».
Он продолжил: «Так что будут переговоры про двигатель, про другие условия. Их инициатива исходит от [главы команды] Фредерика Вассера и Sauber. Ведутся они тоже в интересах Sauber.
Для Alfa Romeo важнее всего каждый год обеспечивать возврат своих инвестиций. И здесь год от года мы видим прогресс. А все остальное, я бы сказал, вообще не имеет к этому отношения».
Жан-Филип Импарато, генеральный директор бренда Alfa Romeo
На уточняющий вопрос об инвестициях Импарато ответил с улыбкой: «Думаю, это лучшие вложения на свете. Звучит удивительно, но мы с коллегами из Sauber изобрели новую бизнес-модель, которая предусматривает двойное управление».
В нынешнем сезоне Ф1 Alfa Romeo занимает шестое место в Кубке конструкторов.
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