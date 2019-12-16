Как Ferrari проиграла сезон-2019 и что будет дальше. Большое интервью Бинотто

На огромном экране за спиной Луи Камильери и Маттиа Бинотто развевается красное полотнище с гарцующим жеребцом. Справа на расстоянии вытянутой руки стоит SF90 – машину привезли сюда прямо с финального Гран При в Абу-Даби. Слева – новый флагман Скудерии, дорожная SF90 Stradale. Такой индекс был выбран специально, чтобы подчеркнуть связь между гоночными и серийными машинами компании.

Ferrari традиционно проводит ужин для журналистов в преддверии Рождества. Эту традицию ввел еще основатель марки, единственный и неповторимый Энцо Феррари – чтобы подвести итоги сезона и поделиться планами на следующий.

Для Бинотто 2019-й стал первым годом на посту главы команды – и едва ли кто-то возьмет на себя смелость утверждать, что результат получился соответствующим ожиданиям. О том, как сложились для него прошедшие 12 месяцев – начиная с тестов в Барселоне и заканчивая гонкой на «Яс-Марине» – Маттиа рассказал читателям Motorsport.com.

Оптимистичное начало

«Если говорить о тестах в Барселоне, особенно о первой неделе, то машина определенно оставила очень позитивное впечатление. Она выглядела хорошо сбалансированной, с отличным сцеплением и очень стабильной задней частью. Впечатление лишь усиливалось в сравнении с соперниками. В тот момент мы не сомневались, что имеем преимущество – и оценивали его в полсекунды на круге.

Это очень обнадежило и нас самих, и гонщиков. Не сомневаюсь, что после первого знакомства оба вылезали из машины с широкой улыбкой и высоко оценивали ее возможности. Та неделя заметно укрепила нашу уверенность, что в 2019-м мы сможем бороться по-настоящему.

Ко второй неделе тестов в Mercedes подготовили определенные обновления. Наша же машина осталась почти такой же, как раньше. Мы планировали привезти свой пакет доработок на первый Гран При.

На второй неделе тестов команды обычно доводят машины до квалификационной конфигурации – ставят мягкие шины, сливают лишний бензин, используют более экстремальные настройки мотора.

К этому времени наш темп был уже практически таким же, какой Льюис показывал за рулем Mercedes. И хотя это было уже не совсем то, что на первой неделе, позитивные ощущения в команде сохранялись. Мы понимали, что про полсекунды преимущества говорить уже не приходится, но у нас по-прежнему была быстрая и стабильная машина.

При этом важно помнить, что условия в Барселоне весьма специфичные – новый асфальт, очень прохладная зимняя погода. Но все равно мы отправлялись в Австралию, рассчитывая побороться там за поул и победу».

Холодный душ в Мельбурне

«Должен признать, что события в Австралии стали холодным душем. Наша форма явно стала хуже. Расклад сил по сравнению с большинством соперников был прежним – но не по сравнению с Mercedes. Они смогли сделать серьезный шаг вперед. Причем такой, которого сложно было ожидать после второй недели тестов.

Мы привезли свои обновления, но у них в Австралии тоже были новинки, и не одна. Кроме того, в Мельбурне мы так и не смогли оптимизировать работу системы охлаждения, избрав, как я сейчас понимаю, чересчур консервативный вариант.

Мы знали, что можно добиться от машины чуть большего. Но все равно это был холодный душ. Следующая гонка в Бахрейне прошла по иному сценарию. Все перевернулось с ног на голову. Мы взяли поул, и если бы не проблемы с надежностью, Шарль одержал бы победу. Он лидировал всего за несколько кругов до финиша. Если говорить про Себа, то его машина тоже была быстрой, и результат мог получиться хорошим, если бы не ошибка.

После австралийских сложностей все вдруг стало так, как мы ожидали. Мы даже подумали, что ситуация вернулась в норму, но в действительности ничего похожего больше не было ни в одном из следующих Гран При. Низшей точкой стала Испания, где отставание от победителя достигло минуты».

Прессинг как дополнительная сложность

«Зачем я говорю обо всем этом? Во-первых, чтобы подчеркнуть – мы так и не смогли до конца разобраться, что же произошло между тестами и первой гонкой, даже с оговоркой про особые зимние условия. Во-вторых, нам потребовалось слишком много времени, чтобы признать: машина едет не столь здорово, как мы рассчитывали (и виноваты в этом мы сами). Признать – и после этого отреагировать на ситуацию.

Когда я говорю "отреагировать", это не значит работать больше. Все и так загружены до предела, но теперь требовалось в первую очередь выявить слабые места, где что-то идет не так – и сконцентрировать на них свои усилия.

Полагаю, это стало первой из наших серьезных ошибок в прошедшем сезоне. Мы чересчур долго разбирались, в чем уступаем и как это можно исправить. Конечно, во многом все это крутилось вокруг шин. Они не являлись определяющим фактором, но, несомненно, играли важную роль. Шины 2018-го с более толстой рабочей поверхностью обеспечивали больше сцепления. Они отчасти компенсировали нехватку аэродинамической прижимной силы.

Именно поэтому мы стояли за их сохранение, при этом ни в коем случае не критикуя Pirelli, так как никогда не позволяем себе этого. Но если бы мы использовали прошлогодние шины, это очень здорово помогло бы нашему проекту.

Позитив здесь можно найти разве что в том, что нам пришлось разбираться с далеко не заурядными проблемами… Особенно сложной первая половина сезона вышла еще и потому, что мы чувствовали прессинг ожиданий. Два предыдущих чемпионата, итоги тестов – и мы сами, и все вокруг ожидали от команды очень многого. Когда в такой ситуации натыкаешься на реальную проблему, уровень прессинга и уровень стресса – как изнутри, так и снаружи – просто зашкаливают».

От поражений к победам

«Так вот, позитив, о котором я говорил – и в этом наши с Луи [Камильери] точки зрения совпадают, – в том, что команда сохранила единство и нашла выход из ситуации. Мы поняли, как реагировать, как справиться с проблемой, и после летнего перерыва смогли резко прибавить. Возможно, не настолько, чтобы возродить борьбу в чемпионате, но все равно значительно.

Вторая часть чемпионата началась для нас успешно. Конечно, трассы в Бельгии и Монце подходили нашей машине, там не требуется так много прижимной силы, как в Барселоне или Венгрии. А скорость на длинных прямых всегда была нашей сильной стороной.

Потом был Сингапур, куда мы привезли самый важный в сезоне пакет обновлений. Он не только добавил прижимной силы, но и изменил баланс шасси в целом, избавив его от лишней недостаточной поворачиваемости и чуть изменив поведение в середине поворота.

В начале сезона нам мешали нестабильность задней части машины на торможениях и недостаточная поворачиваемость в средней фазе поворота. Мы не смогли уловить эти моменты на зимних тестах – как я уже говорил, из-за сочетания разных факторов. С ними пришлось работать, увеличивая аэродинамическую загрузку, работая с тонкими настройками и балансом.

Думаю, вторая половина чемпионата показала наш прогресс. Прогресс заметный, но все же недостаточный – если посмотреть на гонки до летнего перерыва, мы теряли в поворотах примерно шесть десятых. Осенью потери сократились примерно до двух десятых, которые уже можно было компенсировать на прямых.

Но главное – команде удалось установить причину проблем и отчасти справиться с ними».

Мистика в Формуле 1

«Я считаю, что все определил отрезок после Барселоны. На тестах мы не сразу почувствовали, что есть некоторые вопросы – и если говорить откровенно, полных ответов у нас нет до сих пор. Но это нетривиальная задача. Такое бывает не только у нас – случается, что команда не может найти решение.

В конце концов, на трассу выходят разные машины, но если посмотреть на итоги квалификации в Остине, то разница [между Mercedes Боттаса и Ferrari Феттеля] составила 12 тысячных секунды. Совершенно разные проекты, сложнейшие машины, невероятно продвинутые силовые установки – и разница в 12 тысячных!

Иногда мы говорим, что какой-то проект оказался ошибкой. И даже в этом случае речь идет не о секундах, а об очень маленькой разнице на круге. Но даже такая разница может определить, кто окажется впереди, а кто – позади. Однако в данном случае, думаю, даже наши соперники не ожидали того, что в итоге произошло. Могу говорить об этом откровенно, так как на тестах я беседовал с ними и видел их лица».

Невынужденные ошибки

«Думаю, в этом году мы допустили слишком много командных ошибок. Говоря "командных", я имею в виду все аспекты, в том числе тактику. В голову сразу приходит Монако, квалификация Шарля, а также пит-стоп дольше шести секунд. Такого не должно происходить на том уровне, где борется Ferrari.

Иногда были вопросы к тактике, иногда пилоты допускали ошибки, наконец, с надежностью все обстояло не лучшим образом. Даже сейчас поломки в Бахрейне и России продолжают доставлять боль. Я думаю об отказах в гонках и проблемах в квалификациях, которые тоже стоили нам хороших результатов – скажем, в Австрии и Германии. Во всех этих Гран При у нас точно был потенциал, чтобы побороться за победу, но мы сами осложнили себе задачу. Иногда в воскресенье, иногда уже в субботу.

Этот сезон еще раз продемонстрировал, что победить можно лишь тогда, когда действуешь безупречно во всех компонентах. Взять, к примеру, работу пилотов – они также наделали слишком много ошибок, как Шарль в квалификации в Баку. Без нее можно было рассчитывать на очень хорошую гонку.

Но в этом случае еще можно говорить о его молодости и хорошем уроке на будущее. А вот столкновение в Бразилии или ошибки обоих пилотов в начале гонки в Японии были совершенно очевидными. В Монце ошибся Себастьян, и это лишний раз подтвердило: чтобы рассчитывать на победу, ты не можешь уступать ни в одном из компонентов.

Каждая из трех наших побед стала возможной потому, что мы были лучшими и по форме машины, и по пилотированию, и по надежности, и по работе на пит-стопах, и по тактике».

О сложностях борьбы с Mercedes

«Все это показывает, сколь сильны наши соперники. Я не помню столь сильной конкуренции в Ф1 за 25 последних лет. Тем более, когда соперников несколько. Разумеется, это заставляет тебя работать изо всех сил – но также показывает, что нельзя заниматься чем-то одним. Одной аэродинамики уже мало, нужно быть сильным во всем.

Работы всегда в достатке. Ранее я уже упоминал пит-стопы. По моему мнению, это не вопрос тренировки отдельных механиков. Это вопрос методологии и подхода к оттачиванию навыков. Я бы провел здесь сравнение с футбольной командой: нам тоже нужно анализировать данные, сравнивать их, вырабатывать шаблоны и следовать им. Эта работа требует методичности. И, на самом деле, она применима к любым процессам.

Сезон закончился чистой победой Mercedes в Абу-Даби. Они первыми стартовали и первыми финишировали, по справедливости переиграв всех остальных. Да, эта трасса отлично им подходит – но мы вновь смогли увидеть, как велико их превосходство и как много нам еще надо работать.

Именно это станет отправной точкой 2020 года. Прежде чем думать о победе над ними, для начала их требуется догнать, а затем еще и выйти вперед. Это вопрос стабильности, терпения и инвестиций, потому что путь к успеху всегда требует времени. Думаю, что мы располагаем достаточным количеством талантов, но работать предстоит еще очень много».