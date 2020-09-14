Большие причиндалы и скука среди бури. Как Квят ехал-ехал и приехал в Муджелло

Чего ждали: продолжения банкета

Понятно, что после сенсации в Монце AlphaTauri стоило сдерживать ожидания, однако текущая форма команды и конфигурация трассы в Муджелло намекали, что уж в очках-то команде по силам быть обоими болидами.

Тем более, успеха ждали российские болельщики: должен же был Даниил Квят как-то ответить на вызов своего напарника.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Как все начиналось: с преодоления проблем

В пятницу утром гонщики AlphaTauri обратили на себя внимание, показав 5-е и 7-е времена – а днем ушли в тень. И в негативном ключе (на этот раз результаты Гасли и Квята были только 8-м и 15-м), и в позитивном (на трассе произошло немало мелких инцидентов, но Даниил и его напарник в них не участвовали).

При этом, оба пилота были недовольны выбранными настройками. Гасли по радио жаловался, что машина едет как по льду без заднего крыла. Квят же, по признанию инженера Джонатана Эддолса, был крайне недоволен что сцеплением с трассой, что балансом машины.

Утром в субботу и Гасли, и Квят заехали в топ-10, явно сумев за ночь улучшить настройки. Правда, Даниила опять уступил напарнику, причем сразу четыре десятых. Однако в квалификации ситуация перевернулась.

Даниил Квята, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Гасли, который в квалификации обычно царит, внезапно не смог собрать круг уже в первом сегменте и остался 16-м. А вот Квят, хотя в десятку и не пробился, уверенно прошел в Q2 и стал 12-м: всего на позицию ниже его лучшего результата в сезоне.

«Мои инженеры хорошо поработали, адаптируя машину к моей манере езды – и если вчера я не был доволен ситуацией, сегодня мы определенно сделали заметный шаг вперед», – сказал россиянин после сессии.

А еще успел пошутить, заявив, что ошибку во второй попытке в Q2 допустил потому, что у него слишком большие... тестикулы!

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Как прошла гонка: покой посреди погрома

В стартовой сумятице Квят сумел блестяще сориентироваться, за несколько секунд от начала гонки до выезда сейфти-кара успев отыграть три позиции. Кроме прочего, Квят сразу же прошел своего главного соперника в этом сезоне – Эстебана Окона, за которым не раз застревал в предыдущих гонках.

События, приведшие к первому красному флагу, прошли за спиной у Даниила – россиянин и в борьбу толком не вступил. На рестарте Квят был девятым, между Норрисом и Расселлом: один был ощутимо быстрее россиянина, другой – заметно медленнее. В итоге, Даниил так и ехал на своей позиции, не участвуя ни в каких схватках.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Гонка Квята чуть ожила, когда перед ним оказался стремительно терявший скорость Шарль Леклер, но монегаск сам свернул в боксы, отбив первую атаку Квята. Так что ко второму красному флагу ничего в гонке российского пилота не изменилось: он также ехал между Норрисом и Расселлом, только теперь восьмым. А после аварии Стролла отыграл еще одну позицию.

Новый рестарт обострил борьбу и спереди от Квята, и позади. Но вот российский пилот в ней никак не участвовал. Пробовал прессинговать Норриса, да скорости не хватало.

В итоге гонку с двумя массовыми завалами, восемью сходами, двумя сменами лидеров и минимум дюжиной обгонов Квят провел предельно спокойно. Рванул со старта и просто ехал вперед, пока не доехал до лучшего результата в сезоне.

«Это была очень интересная гонка. Очень запутанная гонка тоже. Но передо мной на самом деле происходило не так много всего, увы», – констатировал россиянин после финиша.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, и Ромен Грожан, Haas VF-20 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Небольшого оживления добавили судьи, вызвав Даниила на разбирательство через пару часов после гонки. Сочли, что в моменте с аварией на рестарте, приведшая к первому красному флагу, россиянин менял темп движения до отъезда сейфти-кара с трассы. Но обошлось без наказания, только предупреждение.

Что могло быть: все, что могло, сбылось

Сам Квят после финиша сказал, что добился максимального результата. И учитывая его темп, с россиянином трудно не согласиться.

Никого, из финишировавших впереди, Даниил не мог достать по чистому темпу. Всех, кто остался позади, обязан был опережать без проблем. Из всех середняков побороться AlphaTauri могла разве что с McLaren, но Норрис как стартовал впереди Квята, так и не ехал все время впереди него.

Окажись Даниил впереди, мог бы и отбиться. Но темпа, чтобы пройти, у него точно не было.

Даниил Квята, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Что теперь: надеяться на очки, но не ждать

Гран При России – традиционно тяжелый этап для Квята, в очки он здесь не приезжал с 2015 года. От AlphaTauri в целом тоже ждать в Сочи многого не приходится: мощные моторы Renault и темп McLaren в скоростных поворотах наверняка дадут им преимущество над командой из Фаэнцы.

Racing Point на такой трассе тоже должна быть быстра, да и Ferrari в отсутствие длинных прямых может отжить. В общем, если пятилетняя серия Квята без очков в Сочи прервется, это уже будет достижением.