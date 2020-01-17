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Формула 1 / Новость

Больше пяти побед и борьба за титул. Марко обозначил задачу Red Bull на 2020 год

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Больше пяти побед и борьба за титул. Марко обозначил задачу Red Bull на 2020 год
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль
17 янв. 2020 г., 13:38

Гоночный консультант «Быков» рассказал о планах сразиться с Mercedes и заверил, что потеря Aston Martin не пошатнет финансового состояния команды.

Несмотря на смену поставщика моторов, Хельмут Марко перед началом сезона-2019 говорил о пяти победах Red Bull в Гран При. Учитывая прежний имидж моторов Honda, эти слова год назад многие сочли бравадой – однако летом Макс Ферстаппен выиграл в Австрии, а всего за год трижды поднимался на вершину подиума. 

Такие результаты вселили в Марко уверенность, что в 2020-м Red Bull будет по силам бросить вызов Mercedes и Ferrari в споре за чемпионские звания. 

«Мы хотим вести борьбу за титулы, а для этого должны быть быстры с самого начала, с первой же гонки, – сказал он в интервью Motorsport.com. – Honda в прошлом году добилась явного прогресса. Исходя из того, что мы видели до настоящего момента, добиться нашей цели вполне реально. И оправданий у нас быть уже не может. 

Нам нужна максимально конкурентоспособная машина, только тогда появится шанс в споре с Mercedes. Они выигрывают не только благодаря своему мотору, но и за счет очень мощной командной работы и своего шасси. Кроме того, Ferrari наверняка сделает выводы и не повторит прошлых ошибок. 

Но мы верим, что располагаем хорошими шансами. Я не концентрируюсь на количестве побед. Думаю, их будет больше, чем пять». 

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Будущее в неопределенности

По мнению Марко, в более дальней перспективе Red Bull также стоит готовиться к потере титульного спонсорства Aston Martin – нынешний контракт с брендом действует до конца 2020-го, но к контролю над компанией стремится Лоуренс Стролл

«По нашему мнению, если Стролл добьется своего, мы можем не рассчитывать на продление контракта, – объяснил Хельмут. – И мы уже готовимся к такому развитию событий. Это довольно неприятный поворот, ведь мы успешная команда. Найти финансирование всегда непросто, но все же я не назвал бы эту потерю очень серьезной».  

Помимо команд, Red Bull является главным спонсором Гран При Австрии. Действующее соглашение организаторов этапа с Формулой 1 заканчивается после гонки 2020 года. По словам Марко, будущее Гран При в компании увязывают с продолжением всей программы выступлений в Ф1. 

«Это комплексный продукт, – объяснил он. – В первую очередь нужно определиться с будущим двух наших команд Ф1. Сейчас можно говорить только о том, что наш контракт с Honda действует как минимум до конца 2021-го. В связке с этим нужно рассуждать и о будущем Гран При Австрии». 

Консультант Red Bull добавил, что на будущее австрийского этапа может повлиять государственная поддержка: «Гран При приносит убытки. Это вообще единственная гонка, кроме британской, которая проходит без внешней поддержки. А ведь речь идет об очень значительных суммах. Так что здесь важно выработать иную схему финансирования. Но все равно это пакетное решение – о продолжении присутствия в Ф1 и дальнейшем проведении Гран При».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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