«Больше не у кого спросить совета». Марко вспомнил последнюю встречу с Матешицем
Гоночный консультант Red Bull признался, что ощущает пустоту после финиша каждого Гран При, так как много лет звонил в эти минуты владельцу команды
Сезон-2023 станет первым в истории, который команда Red Bull Racing начнет без своего основателя Дитриха Матешица. Австриец скончался прошлой осенью в возрасте 78 лет после тяжелой и продолжительной болезни.
Несмотря на то, что совладелец компании Red Bull нечасто приезжал на гонки, он всегда был в курсе всего, что происходит в команде Ф1, и принимал деятельное участие в вопросах гоночной программы.
«Мне его очень не хватает, – признался в интервью RTL гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – Его смерть стала второй тяжелой потерей после Ники [Лауды], с которым мы были друзьями и деловыми партнерами несколько десятилетий».
Лауда, который был неисполнительным директором в Mercedes, ушел из жизни весной 2019-го.
Марко продолжил: «Сейчас все стало намного сложнее. Теперь мне приходится принимать все решения одному, больше нет возможности обсудить их с кем-то того же уровня. Прежде, когда возникали какие-то сложности, Дитер всегда находил решения.
Он никогда не стремился разрушать. Напротив, думал о будущем, был оптимистом и старался давать людям возможности. Причем это касалось не только Red Bull. Он верил в проекты и ободрял, буквально излучая уверенность. Так было даже на нашей самой последней встрече.
Мы приехали к нему в сентябре на озеро Вольфгангзее вместе с Максом Ферстаппеном. Беседа получилась очень долгой».
Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда и спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко
Фото: Sutton Images
Матещиц умер спустя несколько недель после того разговора. Марко признался, что эта потеря постоянно напоминает ему о себе.
«Я ощущаю какую-то пустоту внутри, – признался консультант. – В течение первых пяти минут после каждой гонки я звонил ему и подводил краткие выводы. Теперь придется как-то справляться без этого…»
Сейчас за гоночную программу в концерне Red Bull отвечает Оливер Мицлафф, один из трех менеджеров, назначенных в рамках новой структуры управления. В паддоке ходили слухи, будто он намерен активнее участвовать в принятии решений, однако Марко после переговоров с ним объявил, что в Red Bull Racing сохранится прежняя автономия.
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