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Формула 1 Новость

Больше мощности, меньше шин и замена Сочи: что решила Комиссия Ф1

Во вторник в Лондоне боссы спорта и представители команд приняли несколько важных решений о будущем Формулы 1

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Больше мощности, меньше шин и замена Сочи: что решила Комиссия Ф1
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Если в главной теме – увеличении числа спринтерских гонок вдвое с 2023 года – Комиссии Ф1 не удалось достичь согласия, то еще с несколькими вопросами повестки дня диалог получился более продуктивным. 

В частности, собравшиеся обсудили детали нового регламента на силовые установки, который вступит в силу с 2026 года. Ранее было согласовано решение отказаться от дорогих, ненадежных и не нашедших применения в серийных автомобилях тепловых мотор-генераторов MGU-H.

Однако такой шаг неизбежно приведет к падению мощности – участники встречи согласились, что нужно найти механизм, компенсирующий потерянные лошадиные силы, чтобы машины не стали медленнее. 

Это особенно важно в свете того, что стартовый вес автомобилей Ф1 постоянно растет – потому в командах обеспокоены возможной потерей скорости, что едва ли понравится болельщикам 

FIA пообещала подготовить предложения по изменениям в двигателях, которые позволят решить этот вопрос. По словам чиновников, они также намерены всерьез проанализировать поведение нынешних машин, особенно в борьбе за позицию, и найти способ без радикальных перемен в регламенте сделать шасси компактнее и легче. 

Кроме того, планируется увеличить количество стандартизированных узлов и еще больше повысить безопасность. 

Важным изменением в правилах стало обязательное использование камер в шлемах гонщиков Ф1 с 2023 года и одновременное уменьшение количества шин на уик-энд – с нынешних 13 до 11 комплектов на пилота. 

Финансовой рабочей группе поручили разработать предложения по корректировки планки лимита бюджетов с учетом инфляции и методы дополнительного снижения расходов. 

Наконец, собравшиеся обсудили календарь 2022 года, в котором появилась вакансия после отказа от проведения сентябрьского Гран При России. 

Кандидатура Катара, который одно время казался фаворитом, вызвала сомнения из-за слишком жаркой погоды в это время и сложностей с логистикой, так как страна будет готовиться к футбольному Мундиалю.

Потому более вероятной после обсуждения кажется идея двойного уик-энда в Сингапуре, однако окончательное решение по этому вопросу принято не было. 

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