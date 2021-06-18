Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы

На трассе в Ле-Кастелле Никита Мазепин стал 18-м по итогам первой тренировки, а вторую завершил 20-м. При этом в дневной сессии он не избежал разворота при выходе на стартовую прямую, но этот эпизод не помешал продолжению работы.

Гонщик в целом позитивно оценил проделанную работу. «Хорошего было больше, чем плохого, – сказал он в интервью пресс-службе Ф1. – День вышел не самым простым: жара и повышенное давление в шинах стали не самым простым сочетанием для нашей машины, которой не хватает прижима.

Для меня первая сессия прошла вообще максимально гладко, да и во второй мы полностью выполнили программу. Думаю, в отношении воскресенья у нас уже есть понимание своих возможностей, а вот к квалификации нам определенно надо очень серьезно прибавлять».

Никита добавил: «Если сравнивать с Монако и Баку, здесь гораздо проще хотя бы потому, что тебя не дожидается стена на выходе из каждого поворота. Для новичка это позитивный момент. Но у этой трассы есть свои сложности. Здесь весьма коварный асфальт, к нему тоже надо привыкать. Но в целом мне очень нравится пилотировать на этой трассе».

Партнер Мазепина Мик Шумахер признался, что в утренней сессии не смог сделать все, что было запланировано, и согласился с оценками россиянина по поводу машины: «С квалификационной конфигурацией у нас, я бы сказал, все нормально, а вот с гоночной уже хорошо».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги