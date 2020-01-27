«Большая потеря». Штайнер признал финансовый удар по Haas

В середине 2019 года Haas лишилась титульного спонсора, разорвав отношения с Rich Energy. Сезон команда завершила на девятом месте в Кубке конструкторов против пятой позиции в 2018 году, что приведет к существенному снижению призовых выплат от Формулы 1. Руководитель команды Гюнтер Штайнер признался, что это скажется на финансовом положении команды, но он рассчитывает, что Haas добьется прогресса вопреки таким обстоятельствам.

«Это большая потеря, но нам надо двигаться вперед, искать новые решения, – цитирует Штайнера Italia Racing. – Надо стать более эффективными, чем когда-либо.

Команда хорошо поработала, добилась прогресса. К сезону-2020 мы готовы лучше [чем к прошлому]. Подготовка к зимним тестам идет по расписанию, никакого беспокойства нет. Я уверен в возвращении на те позиции, на которых мы были в 2018-м».

Штайнер отметил, что команде стоит сильнее прислушиваться к мнениям пилотов по части машины: «Нам надо быть критичнее, ведь пилоты не были уверены в тех обновлениях, что мы привезли в Барселону. Никому не хватило смелости сказать, что они не работают, ведь машина была быстра, несмотря на то, что говорили цифры. Но верить в нее было ошибкой.

Барселона – особенная трасса, где наша машина быстра всегда. Поэтому мы оставили обновления, а когда поняли, что взяли неверный курс, было слишком поздно».