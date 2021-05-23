«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Валттери Боттас сошел с Гран При Монако, когда занимал второе место. Финн заехал на пит-стоп, но команда не смогла снять с его болида переднее правое колесо, из-за чего ему пришлось закончить гонку.

«Честно говоря, не знаю, что произошло на пит-стопе, – сказал Боттас. – Не знаю, была это человеческая ошибка или техническая. В любом случае, это была большая ошибка, из нее надо извлечь уроки, чтобы такое не повторялось.

Думаю, если бы не это, мы поборолись бы за победу. Red Bull и Макс были очень быстры, поэтому было бы тяжело. Но как минимум второе место и много очков мы бы взяли».

Боттас не уверен, что смог бы побороться с Ферстаппеном, не случись схода:

«Не знаю, трудно сказать. Макс был быстр и они дольше сохраняли Soft целым на первом отрезке. А когда ты переходишь на Hard, уже мало что может произойти. Мы никогда не узнаем, поборолся бы я с ним или нет».