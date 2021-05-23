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Формула 1 / Гран При Монако Новости

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Автор:
, редактор

Валттери уверен, что ниже второго места не опустился бы

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Валттери Боттас сошел с Гран При Монако, когда занимал второе место. Финн заехал на пит-стоп, но команда не смогла снять с его болида переднее правое колесо, из-за чего ему пришлось закончить гонку.

«Честно говоря, не знаю, что произошло на пит-стопе, – сказал Боттас. – Не знаю, была это человеческая ошибка или техническая. В любом случае, это была большая ошибка, из нее надо извлечь уроки, чтобы такое не повторялось. 

Думаю, если бы не это, мы поборолись бы за победу. Red Bull и Макс были очень быстры, поэтому было бы тяжело. Но как минимум второе место и много очков мы бы взяли».

Боттас не уверен, что смог бы побороться с Ферстаппеном, не случись схода: 

«Не знаю, трудно сказать. Макс был быстр и они дольше сохраняли Soft целым на первом отрезке. А когда ты переходишь на Hard, уже мало что может произойти. Мы никогда не узнаем, поборолся бы я с ним или нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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