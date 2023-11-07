«Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии
По мнению эксперта Sky Sports, самым неприятным результатом Гран При в Сан-Паулу стал провал прошлогодних триумфаторов из Mercedes
Год назад Джордж Расселл выиграл спринт на «Интерлагосе», а затем они с Льюисом Хэмилтоном принесли Mercedes победный дубль в главной гонке. Тот результат до сих пор остается лучшим для команды за прошедшее время.
Многие ожидали, что «Серебряные стрелы» и в этот раз будут быстры в Сан-Паулу, но уик-энд оказался для британцев предельно сложным. Если в квалификации у машины W14 еще была скорость, то оба гоночных заезда проходили для Хэмилтона с Расселлом по похожему сценарию: пилоты лишь теряли позиции.
В воскресенье семикратный чемпион смог финишировать только восьмым, а машину его напарника команда сняла с гонки незадолго до финиша.
В своей традиционной колонке для Sky Sports комментатор Мартин Брандл написал: «Эту гонку ни в коем случае нельзя назвать классической для Mercedes. Хэмилтон и Расселл вновь продемонстрировали в ней столь же скверную форму, как и в субботу.
Разница в том, что дистанция была втрое больше – и оттого смотреть за их выступлением было в три раза более болезненно.
В итоге команда остановила машину Расселла, а Хэмилтон заработал всего несколько очков за восьмое место».
Так как соперники из Ferrari тоже столкнулись в Бразилии с проблемами, преимущество Mercedes в Кубке конструкторов почти не сократилось и составляет 20 очков за два этапа до конца чемпионата.
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