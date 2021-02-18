Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

Занимающаяся технологиями водоподготовки австрийская компания BWT в настоящий момент ведет переговоры с командой Haas и может стать ее титульным спонсором в новом сезоне. Об этом сообщает немецкое издание Express со ссылкой на заслуживающие доверия источники.

Напомним, что в течение предыдущих четырех лет BWT была ключевым партнером команды, выступавшей под именами Force India и Racing Point – и болиды коллектива на протяжении этих сезонов красились в розовый и белый, фирменные цвета BWT. Однако после переименования «конюшни» в Aston Martin ее руководство выразило желание использовать темно-зеленый цвет, который в прошлом долгое время по умолчанию использовался британскими гоночными командами и является одним из главных символов британского автоспорта.

Таким образом, накануне нового сезона Haas, в составе которой в этом году дебютирует россиянин Никита Мазепин (недавно пилот прошел традиционную подгонку сиденья), может сменить расцветку своих машин. Не исключено, что продолжающимися переговорами с потенциальным спонсором объясняется и задержка с объявлением даты показа болида для нового сезона. Сейчас Haas остается одной из всего двух команд, не озвучивших эту дату.