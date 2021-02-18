Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
251 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
21 нояб.
Гонка через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
287 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
296 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

Поделились
Комментарии
Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми
Автор:
, Главный редактор

Известная в гоночном мире компания ведет переговоры с командой Haas, за которую будет выступать российский пилот

Занимающаяся технологиями водоподготовки австрийская компания BWT в настоящий момент ведет переговоры с командой Haas и может стать ее титульным спонсором в новом сезоне. Об этом сообщает немецкое издание Express со ссылкой на заслуживающие доверия источники.

Напомним, что в течение предыдущих четырех лет BWT была ключевым партнером команды, выступавшей под именами Force India и Racing Point – и болиды коллектива на протяжении этих сезонов красились в розовый и белый, фирменные цвета BWT. Однако после переименования «конюшни» в Aston Martin ее руководство выразило желание использовать темно-зеленый цвет, который в прошлом долгое время по умолчанию использовался британскими гоночными командами и является одним из главных символов британского автоспорта.

Таким образом, накануне нового сезона Haas, в составе которой в этом году дебютирует россиянин Никита Мазепин (недавно пилот прошел традиционную подгонку сиденья), может сменить расцветку своих машин. Не исключено, что продолжающимися переговорами с потенциальным спонсором объясняется и задержка с объявлением даты показа болида для нового сезона. Сейчас Haas остается одной из всего двух команд, не озвучивших эту дату.

Читайте также:

Williams опробовала новый болид в режиме секретности

Предыдущая новость

Williams опробовала новый болид в режиме секретности
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

19ч
2
Формула 1

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

14мин
3
Формула 1

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren

1дн
4
Формула 1

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

18ч
5
Формула 1

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

21ч
Самое важное:
Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми
Формула 1

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

14мин
Williams опробовала новый болид в режиме секретности
Формула 1

Williams опробовала новый болид в режиме секретности

14ч
В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP
Формула 1

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP

15ч
Мазепин прошел подгонку сидения в Haas
Формула 1

Мазепин прошел подгонку сидения в Haas

15ч
Red Bull предложила отгадать дату своей презентации
Формула 1

Red Bull предложила отгадать дату своей презентации

17ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов More from
Кирилл Качнов
На горную гонку «Пайкс Пик» заявлен формульный болид
Дорожные гонки / Новость

На горную гонку «Пайкс Пик» заявлен формульный болид

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года
Формула 1 / Новость

Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Формула 1 / Новость

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

More from
Мик Шумахер
«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине
Формула 1 / Новость

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров
Формула 1 / Новость

Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано Частные тесты Ferrari
Формула 1 / Галерея

Алая неделя. Лучшие кадры с тестов Ferrari во Фьорано

More from
Haas F1 Team
Мазепин прошел подгонку сидения в Haas
Формула 1 / Новость

Мазепин прошел подгонку сидения в Haas

Haas: Реста будет готовить болид-2022
Формула 1 / Новость

Haas: Реста будет готовить болид-2022

Haas не смогла вовремя завести новый болид. Запуск отложен до тестов
Формула 1 / Новость

Haas не смогла вовремя завести новый болид. Запуск отложен до тестов

Самое читаемое Сегодня

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми
Формула 1 Формула 1 / Новость

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

Williams опробовала новый болид в режиме секретности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams опробовала новый болид в режиме секретности

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP

Самое важное:

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми
Формула 1 Формула 1 / Новость

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

Williams опробовала новый болид в режиме секретности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams опробовала новый болид в режиме секретности

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP

Мазепин прошел подгонку сидения в Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин прошел подгонку сидения в Haas

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.