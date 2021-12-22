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Формула 1 Новости

Болиды Ф1 2022 года опять потяжелели

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, Редактор

Вес машин вплотную приблизился к отметке в 800 килограммов

Болиды Ф1 2022 года опять потяжелели

В FIA вновь согласились на увеличение минимального веса болидов Формулы 1 2022 года, пишет издание Racefans.com. Теперь машины потяжелели еще на три килограмма, и их минимальный вес достиг 795 килограммов.

Изначально болиды должны были весить 775 килограммов, однако в ходе дальнейших консультаций с командами это число постепенно увеличивалось и к настоящему моменту выросло уже на 20 килограммов. Ранее технический директор Alfa Romeo Ян Маншо рассказывал, что один только переход с 13-дюймовых колес на 18-дюймовые и установка более мощных тормозов увеличат вес болида на 40 килограммов.

Также росту веса способствует ограничение бюджетов команд. Конструкторам приходится отказываться от прочных и легких, но очень дорогих материалов в пользу более демократичных, но и более тяжелых решений.

На данный момент минимальный вес болидов 2022 года уже на 43 килограмма превышает массу машин закончившегося сезона. Это самое большое увеличение веса с момента перехода Формулы 1 на гибридные силовые установки в 2014 году. Тогда из-за появления новых компонентов двигателей масса машин увеличилась сразу на 48 килограммов.

Следующая смена технического регламента ожидается в 2026 году. Предполагается, что сами машины станут меньше, однако это не гарантирует снижения их веса.

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