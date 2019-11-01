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Формула 1 / Новость

Болиды 2021 года станут на 3,5 секунды медленнее

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Болиды 2021 года станут на 3,5 секунды медленнее
Автор:
, Редактор
1 нояб. 2019 г., 07:50

Снижение скорости вызвано увеличением массы и габаритов, а также снижением прижимной силы.

FIA и организаторы Формулы 1 представили технический регламент на 2021 год, в котором существенно меняется конфигурация болидов. Так, переднее и заднее крылья становятся меньше, а прижимная сила генерируется увеличенным диффузором, создающим граунд-эффект.

Кроме того, на 25 кг увеличивается масса машин, они будут шире и длиннее. Все это негативно скажется на времени круга, но зато должно активизировать борьбу между пилотами.

«По нашим прогнозам, скорость болидов на круге будет на 3-3,5 секунды медленнее, чем сейчас, — заявил на пресс-конференции руководитель гонок FIA на машинах с открытыми колесами Николас Томбазис. — Но по нашему мнению, зрелищность гонкам обеспечивает не это. Нашей главной целью было именно повышение гоночной составляющей.

Так что мы не фокусировались на том, чтобы сделать болиды быстрее на круге. Сложно предсказать, какой будет прижимная сила в сравнении с нынешними машинами. Полагаем, что несколько снизится. Вообще мы пока потратили меньше времени на проработку аэродинамики образца болида 2021 года в аэротрубе и методом компьютерного моделирования, чем обычно это делает одна команда».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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