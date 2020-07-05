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Болид Райкконена теряет колесо: видео с четырех камер

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Болид Райкконена теряет колесо: видео с четырех камер
Автор:
, Главный редактор
5 июл. 2020 г., 18:00

Инцидент стал причиной схода с трассы и получения командой Alfa Romeo штрафа в 5 тысяч евро

Кими Райкконен стал одним из 9-ти пилотов, которые не смогли закончить Гран При Австрии. На 54-м круге от болида Alfa Romeo отвалилось правое переднее колесо.

Инцидент произошел спустя три круга после того, как финский пилот побывал на пит-стопе. В этот момент на трассе находился автомобиль безопасности, машины двигались с невысокой скоростью – и поэтому колесо еще пару кругов держалось на своем месте. Однако когда перед рестартом Райкконен начал разгон на последнем секторе трассы, Alfa Romeo осталась на трех колесах.

 

Пилот был вынужден прекратить борьбу и остановить болид у стенки пит-лейна. Из-за этого на трассу вновь выехал сейфти-кар – благодаря которому в лидирующей группе завязалась борьба, в итоге серьезно перетряхнувшая распределение мест в первой тройке.

Вскоре после финиша команда Alfa Romeo была оштрафована на 5 тысяч евро за то, что действия коллектива поспособствовали созданию потенциально опасной ситуации.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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